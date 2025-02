Mercato concurrents OM : Textor va récupérer 100M€ à Lyon grâce à Botafogo !

D’après les informations du Progrès, Lyon devrait réussir à récupérer un énorme chèque grâce à un montage financier avec Botafogo… Encore un coup à la Textor !

John Textor devrait réussir à renflouer les caisses de Lyon en utilisant Botafogo, son club au Brésil. Le Progrès explique via un document « le club a obtenu le transfert des droits économiques futurs de trois joueurs en provenance du club brésilien de Botafogo pour un montant de 98,5 M€. »

Foot Mercato explique dans son article comment l’homme d’affaires américain réussit ce coup de maitre. « Trois joueurs qui devraient bientôt être vendus par Batafogo verront leur indemnité de transfert être directement versée sur les comptes des Rhodaniens. Le premier semble être Luiz Henrique, transféré au Zenit St. Pétersbourg en janvier pour 33 millions d’euros, tandis que le second pourrait bien être Thiago Almada, estimé à 23 millions d’euros par les deux clubs. Reste à connaître le troisième nom, qui serait alors valorisé à 32,5 millions d’euros. »

Jean-Michel Aulas s’est exprimé auprès du média Carré cette semaine. L’ancien propriétaire du club lyonnais est revenu sur la cession auprès de John Textor. Il explique notamment qu’il y avait des tensions dès l’arrivée de l’Américain, pas seulement concernant l’argent.

« La première décision de John Textor a été de vouloir vendre l’équipe féminine, qui me tenait plus qu’à cœur. C’était quelque chose d’impensable. L’OL, c’est une famille. Il y avait cette globalité. Il y a eu un deuxième différend, personne ne l’a su. On change d’entraîneur et je prends Laurent Blanc, que je voulais faire venir depuis très longtemps. John était moyennement favorable. Il a pris la décision de me faire partir comme il en avait la possibilité mais surtout il a arrêté de me payer ce qu’il me devait. C’est ce qui a fait croire que c’était une question d’argent alors que c’était une opposition sur la stratégie. Il était prévu que je puisse partir ou qu’il puisse me libérer. Si c’était lui qui prenait la décision, c’est là où j’avais cette indemnisation qui correspondait à la période de 3 ans. J’étais le principal actionnaire mais je n’étais pas majoritaire puisque j’avais un peu moins de 50%. IDG et Jérôme Seydoux, les deux autres actionnaires, se sont ligués contre moi après le COVID parce qu’ils avaient besoin de vendre. L’annonce a été faite en bourse de telle manière que je ne pouvais pas résister. J’ai fait tous les entretiens pour vendre au mieux. On avait cinq acheteurs. J’avais retenu en priorité la famille Gillett (qui avait dirigé Liverpool). La banque a mis John Textor en priorité. », a expliqué Jean-Michel Aulas auprès du média Carré.