Mercato concurrents OM : Un cadre de Lyon vers Benfica ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Benfica est à la recherche active d’un arrière gauche suite au départ en prêt de David Jurasek. Le club portugais pourrait se tourner vers un Lyonnais.

Le club portugais envisagerez de recruter le latéral gauche de Lyon, Nicolas Tagliafico selon A Bola. À un an de la fin de son contrat le latéral de 31 ans et sur les tablettes de l’AS Roma et de la Juventus de Turin. Tagliafico serait un plan B pour Benfica qui prioriserai d’attirer Robin Gosens, qui évolue actuellement à l’Union Berlin. Cependant, l’allemand a une valeur marchande nettement plus élevée que celle du lyonnais (estimé à 8 millions d’euros) . Tagliafico, cette saison c’est 25 matchs joués en championnat 3 buts et 2 passes décisives. En rejoignant le club portugais il aurait l’occasion de disputer la Ligue des Champions, alors qu’avec l’olympique lyonnais il devra se contenter de la Ligue Europa. Un argument de taille dans les négociations.

Suite à l’annonce du départ d’Henrique la semaine dernière, les Lyonnais devraient essayer de retenir leur latéral gauche argentin. En cas de départ le côté gauche lyonnais serait très affaibli, et obligerait les dirigeants à se pencher sur l’arrivée d’un ou plusieurs défenseurs gauches.

