Mercato : Crise à Nice, 3 affaires à saisir par l’OM ?

Alors que l’OGC Nice traverse une période de turbulences, l’Olympique de Marseille pourrait profiter de la situation pour renforcer son effectif lors du mercato d’hiver. Entre joueurs mécontents et jeunes talents prometteurs, plusieurs profils apparaissent comme de vraies opportunités pour le club phocéen.

Le mercato hivernal est souvent l’occasion de corriger certaines lacunes et de saisir des opportunités sur le marché. Avec le chaos qui secoue Nice — résultats décevants, tensions internes et départs envisagés — l’OM pourrait cibler plusieurs joueurs clés pour améliorer son équipe. Voici cinq profils à surveiller cet hiver, combinant expérience, potentiel et capacité à s’intégrer rapidement.

1️⃣ Jérémie Boga : vitesse et percussion sur l’aile

Selon les médias, Boga ne souhaite plus porter les couleurs du Gym après les récents incidents. L’ailier pourrait donc être disponible, offrant à l’OM un profil capable de dynamiser l’attaque sur les côtés.

2️⃣ Terem Moffi : un renfort offensif de choix

Comme Boga, Moffi envisage un départ en raison de la situation à Nice. L’attaquant pourrait représenter un renfort offensif intéressant pour Marseille, apportant puissance et efficacité en pointe.

3️⃣ Hicham Boudaoui : densité et polyvalence au milieu

Milieu considéré comme cadre à Nice, Boudaoui pourrait quitter le club si une belle offre arrive. Son profil polyvalent permettrait à l’OM de renforcer le milieu de terrain, en y ajoutant dynamisme et créativité.

Pourquoi ces profils ont du sens pour l’OM

À surveiller