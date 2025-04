Mercato : Deux gros clubs européens dans le coup… jackpot pour l’OM ?

L’Olympique de Marseille pourrait être l’un des acteurs du prochain mercato estival. Selon le journaliste italien Matteo Barzaghi (Sky Sports), l’Inter Milan a pris des renseignements sur Luis Henrique, le Brésilien de 23 ans, qui évolue désormais au poste de piston droit sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Le joueur, repositionné cette saison, connaît une période plus compliquée en Ligue 1, mais il reste une cible pour plusieurs clubs européens. Outre l’Inter, le Bayern Munich surveillerait également son évolution. L’OM espère profiter de cet intérêt pour récupérer une somme avoisinant les 30 millions d’euros.

Matteo Barzaghi a confirmé l’intérêt du club lombard : « L’Inter a demandé à l’Olympique de Marseille des informations sur l’ailier droit brésilien Luis Henrique. 23 ans, 29 apparitions et 9 buts cette saison jusqu’à présent. Ce n’est peut-être pas un chemin simple. D’autres grands clubs européens s’intéressent également à lui. »

