Mercato : Ephémère piste de l’OM, il file en PL pour 20 M€ !

L’OM cherche a renforcer son attaque afin d’épauler le duo Gouiri / Greenwood. Armand Laurienté va s’engager avec Sunderland. Longtemps évoqué du côté de l’OM, l’ailier français a finalement choisi de rejoindre l’Angleterre. Un accord à 20 M€ a été trouvé avec Sassuolo, sans bonus.

C’est désormais officiel : Sunderland a trouvé un accord avec Sassuolo pour le transfert d’Armand Laurienté. Le club anglais va débourser 20 millions d’euros sans bonus pour s’offrir l’ancien Laurienté. L’ailier français de 25 ans s’apprête à découvrir la Championship, avec l’ambition d’y jouer un rôle majeur. Ce transfert marque une étape importante dans la carrière du joueur, qui quitte une Serie A difficile avec Sassuolo relégué, pour un championnat plus physique mais tout aussi compétitif. Sunderland montre ainsi qu’il dispose de moyens pour recruter des profils offensifs d’expérience, et souhaite se donner les armes pour jouer les premiers rôles en deuxième division anglaise.

Les conditions personnelles déjà réglées

Les termes du contrat entre Laurienté et Sunderland ont également été trouvés. Le joueur s’est rapidement entendu avec le club anglais sur les conditions salariales et sportives. Il s’agit là d’une recrue stratégique pour les Black Cats, qui veulent jouer la montée en Premier League. Laurienté devrait signer un contrat de plusieurs saisons, assorti d’un salaire en nette progression par rapport à ses revenus en Italie. Le projet sportif, centré sur une dynamique collective et une volonté offensive affirmée, aurait convaincu le Français, désireux de relancer sa carrière après une saison mitigée sur le plan individuel. Son arrivée va densifier une ligne offensive qui manquait de percussion et de profondeur.

Une piste étudiée par l’OM

Armand Laurienté avait été un temps évoqué du côté de l’Olympique de Marseille, notamment en début de mercato, en cas de départ de certains éléments offensifs. Sa polyvalence et son profil technique plaisaient à Roberto De Zerbi, qui ne l’avait pas entrainé en Serie A. Mais le dossier n’a jamais véritablement avancé, notamment en raison du prix fixé par Sassuolo. Le club phocéen, malgré son intérêt initial, s’est heurté à des priorités budgétaires différentes, et a préféré concentrer ses efforts sur d’autres profils ciblés comme Malick Fofana. L’OM perd donc un joueur capable d’apporter vitesse, percussion et créativité sur les ailes, trois qualités précieuses dans un effectif encore en construction.