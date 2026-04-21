Mercato ex OM : Bamba Dieng “gratuitement” vers un concurrents de Marseille ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le RC Lens accélère déjà son mercato estival et cible un ancien de l’OM en pleine renaissance. Bamba Dieng, en fin de contrat avec le FC Lorient, pourrait débarquer libre dans l’Artois. Une opportunité rare qui attise aussi les convoitises à l’étranger.

Le RC Lens n’a pas attendu la fin de saison pour passer à l’action. Après avoir ciblé Pablo Pagis, les Sang et Or ont coché un autre nom bien connu en Ligue 1 : Bamba Dieng. L’ancien buteur de l’OM, aujourd’hui au FC Lorient, réalise une deuxième partie de saison tonitruante, au point de devenir une priorité pour Jean-Louis Leca, désormais très impliqué dans le recrutement lensois.

Le retour en grâce de Bamba Dieng

Longtemps freiné par les pépins physiques et un manque de régularité, Bamba Dieng semble avoir laissé ses doutes derrière lui. L’international sénégalais affole les compteurs en 2026 avec 15 buts en 22 matchs, dont une série impressionnante sur ses dernières sorties.

Samedi encore, face à son ancien club, l’OM, il a livré une prestation de haut vol, confirmant son statut d’homme en forme du moment. Un profil qui séduit particulièrement en Artois, où sa capacité à attaquer la profondeur et à jouer en transition correspond parfaitement à l’identité de jeu du RC Lens.

Une opportunité de marché en or pour le RC Lens

En fin de contrat en juin, Bamba Dieng représente une occasion unique sur le marché. À 26 ans, avec une solide expérience en Ligue 1, il coche toutes les cases pour renforcer l’attaque lensoise sans indemnité de transfert.

Dans les bureaux nordistes, son nom revient avec insistance pour succéder à Wesley Saïd, dont l’avenir semble s’écrire loin de Bollaert. L’opération séduit en interne, tant pour son faible coût que pour son potentiel immédiat.

« C’est typiquement le genre de profil que Lens aime relancer et valoriser », glisse une source proche du dossier.

La Bundesliga en embuscade

Mais le dossier est loin d’être bouclé. Les performances de Bamba Dieng n’ont pas échappé aux recruteurs étrangers, notamment en Bundesliga, où plusieurs clubs suivent de près sa situation.

Le RC Lens devra donc se montrer convaincant, entre projet sportif et ferveur de Bollaert, pour devancer la concurrence. D’autant que la fin de saison pourrait encore faire grimper la cote du Sénégalais, engagé dans une demi-finale de Coupe de France.

Une chose est sûre : dans ce mercato, Bamba Dieng s’annonce comme l’un des coups les plus malins… ou les plus disputés.