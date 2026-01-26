Mercato ex OM : ça devient chaud pour Luis Henrique !

Vendu 25 millions d’euros à l’Inter Milan l’été dernier, l’ancien ailier de l’Olympique de Marseille traverse une période très compliquée en Serie A. Six mois après son arrivée en Italie, Luis Henrique n’a toujours pas marqué et pourrait déjà quitter le club lombard, tandis que l’OM observe la situation avec satisfaction.

Un transfert lucratif pour l’OM, un échec sportif pour l’Inter

La vente de Luis Henrique à l’Inter Milan s’impose, avec le recul, comme une opération financière majeure pour l’OM. Recruté pour 25 millions d’euros à l’été dernier, l’ailier brésilien de 24 ans n’a jamais réussi à s’imposer sous le maillot nerazzurro. Son adaptation au championnat italien s’est révélée laborieuse, tant sur le plan statistique que dans son influence sur le jeu.

En provenance de Marseille après une dernière saison aboutie — 9 buts et 10 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues — Luis Henrique n’a toujours pas débloqué son compteur à Milan. En Serie A comme en compétitions européennes, son rendement offensif est resté insuffisant, malgré un temps de jeu conséquent lors des premiers mois.

Moralement va quand même falloir s’en remettre pour Luis Henrique… Le joueur sort sous la bronca et à 0-2. Sans lui, son équipe passe à 3-2 en 8 minutes. Il venait d’enchaîner 8 titularisation lors des 9 derniers matchs en Serie A (Dumfries blessé), on avait entrevu (un tout… — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) January 23, 2026



Le point de rupture semble avoir été atteint vendredi dernier face à Pise, lanterne rouge du championnat. En difficulté dès les premières minutes, le Brésilien a été remplacé dès la 34e minute, sous les sifflets du stade Giuseppe-Meazza. Une sortie prématurée qui symbolise son calvaire italien et qui pourrait marquer la fin de son aventure à l’Inter.

Bournemouth et Beşiktaş à l’affût

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan a pris la décision de placer Luis Henrique sur la liste des transferts dès cet hiver. Deux clubs seraient attentifs à sa situation : Bournemouth, en Premier League, et Beşiktaş, en Turquie. Le club stambouliote envisagerait un prêt avec option d’achat, susceptible de devenir obligatoire sous certaines conditions sportives.

Dans le même temps, la direction intériste aurait déjà anticipé un possible départ. Toujours d’après le quotidien italien, l’Inter aurait identifié Ivan Perišić comme potentiel remplaçant. À 36 ans, le Croate évolue actuellement au PSV Eindhoven et connaît parfaitement le club milanais, qu’il a représenté à 254 reprises entre 2015 et 2022. Un retour serait envisageable en cas d’élimination du PSV en Ligue des champions.

Pour l’Olympique de Marseille, ce dossier confirme la pertinence du choix effectué l’été dernier. Sportivement critiqué par moments sur la Canebière, Luis Henrique a permis à l’OM de réaliser une plus-value significative, sans regret immédiat sur le plan sportif. Une opération maîtrisée, alors que le joueur, lui, cherche désormais à se relancer ailleurs.