Mercato ex OM : ça ne s’arrange pas pour Wahi !

Recruté à prix d’or par l’Olympique de Marseille lors du mercato estival 2024, Elye Wahi peine toujours à relancer sa carrière. L’ancien buteur du RC Lens n’aura passé que six mois au Vélodrome, avant d’être revendu dès janvier 2025 à l’Eintracht Francfort pour environ 26 millions d’euros (hors bonus). Mais de l’autre côté du Rhin, le constat est identique : l’international espoir français n’arrive pas à s’imposer.

Arrivé à l’OM pour près de 30 millions d’euros après une saison remarquée avec le Montpellier HSC puis le RC Lens, Elye Wahi était présenté comme le futur grand attaquant marseillais. Pourtant, son expérience sur la Canebière a tourné court. Incapable de s’adapter au jeu prôné par son entraîneur et en manque d’efficacité devant le but, il n’a jamais trouvé sa place. Dès l’hiver, les dirigeants marseillais ont choisi de limiter la casse en acceptant l’offre de Francfort.

Des débuts compliqués en Bundesliga

Le pari allemand devait marquer un nouveau départ. L’Eintracht Francfort, club habitué à relancer des talents offensifs comme Randal Kolo Muani ou Hugo Ekitiké, espérait beaucoup de son investissement. Mais les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis janvier, Wahi n’a disputé que 16 rencontres toutes compétitions confondues, pour un maigre bilan d’1 but et 2 passes décisives.

Des critiques en Allemagne

Jeudi soir, le journaliste Polo Breitner (RMC Sport) n’a pas mâché ses mots dans l’After Foot : « C’est compliqué, on aimerait bien un parcours à la Kolo Muani ou Ekitiké, mais même lorsqu’il y a personne dans les cages il met la balle à côté. » Un constat sévère, qui illustre bien le malaise actuel d’Elye Wahi en Bundesliga.

Quel avenir pour Elye Wahi ?

L’ancien joueur de l’OM n’a que 22 ans et garde une belle marge de progression. Mais après son passage raté à Marseille et ses difficultés à Francfort, son avenir pose question. L’Olympique de Marseille, qui espérait faire de lui un attaquant phare, a finalement évité un échec financier encore plus lourd. De son côté, Elye Wahi devra rapidement inverser la tendance pour ne pas voir sa carrière stagner.