Mercato ex OM : Iliman Ndiaye affole la Premier League, Everton fixe un prix record !

Parti de l’OM après une seule saison, Iliman Ndiaye voit aujourd’hui sa cote s’envoler en Angleterre. Everton espère désormais un transfert XXL pour l’international sénégalais, très courtisé en Premier League, quelques mois seulement après son départ de Marseille.

Iliman Ndiaye, une valeur marchande en forte hausse

Le mercato de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille continue de faire parler. Comme relayé par le média britannique Team Talk en novembre dernier, Everton avait déjà fixé la barre très haut pour un éventuel départ de Iliman Ndiaye, avec une valorisation estimée à 70 M€. Désormais, selon CaughtOffside, le club anglais espère encore davantage et viserait 75 M€ pour céder l’attaquant sénégalais de 25 ans.

Une inflation directement liée aux performances du joueur sous le maillot des Toffees. Engagé dans une saison solide avec le 8e de Premier League, Iliman Ndiaye affiche un bilan de 21 matchs, 4 buts et 2 passes décisives, des statistiques qui renforcent son attractivité sur le marché.

75M€ pour l’international sénégalais ?

Toujours selon CaughtOffside, plusieurs géants anglais suivent de près la situation du joueur en vue de la saison prochaine. Arsenal, Manchester United, Chelsea et Tottenham seraient tous attentifs à l’évolution du dossier. Un casting prestigieux qui contraste avec le passage éclair de Iliman Ndiaye à l’OM, quitté après une seule saison.

Sous les couleurs marseillaises, l’international sénégalais avait disputé 46 rencontres pour 4 buts et 5 passes décisives, un rendement jugé insuffisant au regard des attentes, dans un contexte collectif peu favorable.

Par ailleurs, dans une interview accordée au média The Times, Iliman Ndiaye est récemment revenu sur la finale de la CAN face au Maroc, évoquant sans détour la panenka tentée par Brahim Díaz :

« J’ai trouvé ça un peu irrespectueux. Je ne dis pas qu’il voulait nous manquer de respect, mais c’était soit ça, soit il voulait se comporter comme une star après tout ce qui venait de se passer. Il était à quelques minutes de devenir le roi de son pays. Ils n’avaient pas gagné depuis tant d’années et il lui suffisait de marquer ce but. Je ne comprends donc pas pourquoi il a fait ça, mais je suis content qu’il l’ait fait. Je pense qu’après ça, nous savions que nous allions gagner ».

Enfin, malgré ces convoitises, le Real Madrid n’est pas cité parmi les clubs intéressés par le Sénégalais, ce qui écarte toute perspective de retrouvailles entre les deux hommes en Liga à court terme.