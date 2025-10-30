Mercato ex OM : La longue chute de Benedetto !

L’ancien buteur de l’Olympique de Marseille, Darío Benedetto, traverse actuellement une période délicate. Âgé de 35 ans, l’Argentin se retrouve sans club après avoir vu son aventure au Club Atlético Newell’s Old Boys prendre fin prématurément, à seulement sept mois de l’échéance de son contrat.

Durant ses dernières expériences, benedetto n’a plus inscrit le moindre but depuis février 2024. Entre 2024 et 2025, il a évolué au Querétaro F.C. (Mexique) puis au Club Olimpia (Paraguay), sans parvenir à retrouver le chemin des filets.

L’arrivée à Newell’s en juin 2025 avait pourtant été perçue comme une opportunité de relance. Le club argentin l’avait présenté comme nouveau renfort, libre de tout engagement, pour une durée d’un an. Il vient de résilier son contrat !

Pourtant, dans les faits, Benedetto n’a pas su rebondir : les critiques se sont accumulées, évoquant une « carrière en chute libre ».

El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto. Le deseamos éxitos en su nueva etapa. pic.twitter.com/ApOLJGRW4z — Newell’s Old Boys (@Newells) October 28, 2025

Contrat résilié pour Benedetto !

L’histoire de Benedetto pourrait être analysée comme un exemple de la difficulté à maintenir une forme offensive à haut niveau après trente ans. Plusieurs constats s’imposent :

Sa carrière à Marseille (2019‑2022) avait connu des débuts corrects, mais sans atteindre son meilleur rendement d’avant.

Depuis son départ de Boca Juniors (où il avait à nouveau marqué), ses différents clubs ne lui ont pas permis de retrouver une constance devant le but.

Les statistiques sont parlantes : après février 2024, plus un but inscrit alors qu’il a enchaîné matchs et clubs.

Du point de vue de son ancien club, l’OM, et des supporters qui l’avaient connu sous ses bonnes années, cette trajectoire marque une fin de cycle plus laborieuse que prévue.

Benedetto vers la fin de carrière ?

Libre de tout contrat, Benedetto se retrouve aujourd’hui dans une situation inconfortable : retrouver un challenge professionnel sérieux semble peu probable à court terme, tant les résultats récents pèsent. Il doit désormais décider : continuer à tenter de relancer sa carrière, ou envisager une reconversion.

Du côté de l’OM, il restera un joueur qui a apporté mais dont la fin de parcours n’a pas été à la hauteur du passé. Pour les supporters, c’est une déconvenue relative : la reconnaissance reste, mais l’image est ternie.

L’un des mots‑clés à retenir pour ce dossier est « relance » : c’est ce qui fera ou non basculer cette phase de carrière vers un épilogue digne.