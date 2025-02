Mercato ex OM : L’étrange raison du départ de Valère Germain !

En Australie depuis 2023, Valère Germain décide finalement de quitter Melbourne pour une raison plus qu’étrange !

Devenu meilleur buteur du club de Melbourne en Australie, Valère Germain a pris une décision catégorique : celle de quitter son club ! Depuis 2023, il enchaînait les buts et semblait heureux de découvrir une nouvelle vie loin de la France, lui qui n’avait jusqu’alors joué qu’en Ligue 1. Seulement, le joueur de 34 ans a pris la décision de partir. Il ne supportait plus la frustration des décision arbitrale à son encontre et aurait donc acté son départ. Il devrait, comme le rappelle RMC, rejoindre un club au Japon très prochainement.

Meilleur buteur de l’histoire du Macarthur FC, Valère Germain quitte l’Australie. L’attaquant de 34 ans se disait frustré des décisions arbitrales à son encontre. Il devrait débuter une nouvelle aventure au Japon dans les prochaines heures.https://t.co/HgkI5kdYBD — RMC Sport (@RMCsport) February 17, 2025

Communiqué du Macarthur FC

Le passage de Germain aux Bulls a été tout simplement exceptionnel. Il quitte le club en tant que meilleur buteur de tous les temps, toutes compétitions confondues, après avoir atteint sa 500e apparition professionnelle la saison dernière et avoir fièrement dirigé l’équipe en tant que capitaine pour la saison 2024/25 de l’Isuzu UTE A-League.

Au cours de son mandat, Germain a marqué 27 buts et effectué 13 passes décisives, ce qui lui a permis d’avoir un impact significatif sur le terrain et en dehors. Il a également joué un rôle clé dans la conquête de la deuxième Coupe d’Australie des Bulls en seulement trois ans.

L’entraîneur-chef Mile Sterjovski a remercié Germain pour son passage au club :

« C’est dommage que Valère quitte le club. C’est une personne formidable et un professionnel qui a donné le meilleur de lui-même au club. Je sais qu’il aimait jouer pour le club. »

« C’est formidable de voir ce que nous avons fait cette saison et comment cela a suscité l’intérêt de nos joueurs, jeunes et expérimentés. »

« Nous souhaitons à Valère tout le meilleur. »

Le club remercie sincèrement Valère pour son dévouement et ses contributions au Macarthur FC et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs.