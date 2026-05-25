Mercato ex OM : ça ne sent pas bon pour Luis Henrique !

Vendu par l’OM à l’Inter Milan pour près de 23 millions d’euros l’été dernier, Luis Henrique n’a jamais réussi à s’imposer en Lombardie. Malgré des titres remportés avec le club italien, l’ailier brésilien pourrait déjà quitter les Nerazzurri lors du prochain mercato estival.

L’histoire entre Luis Henrique et l’Inter Milan pourrait tourner court. Arrivé chez les champions d’Italie après son transfert en provenance de l’Olympique de Marseille, le Brésilien n’a pas répondu aux attentes placées en lui. Dans un effectif très concurrentiel, l’ancien joueur de l’OM a vécu une saison compliquée sur le plan individuel.

En 43 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Luis Henrique n’a inscrit qu’un seul but et délivré trois passes décisives. Des statistiques insuffisantes au regard de l’investissement consenti par l’Inter, qui avait déboursé environ 23 millions d’euros pour convaincre le club marseillais de le laisser partir.

Cristian Chivu ne serait pas convaincu

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’entraîneur Cristian Chivu ne serait pas convaincu par le profil de l’ancien ailier de l’OM. Le technicien roumain aurait validé l’idée d’un départ lors du mercato estival, à condition qu’une offre satisfaisante arrive sur la table des dirigeants lombards.

L’Inter Milan espérerait récupérer une somme proche de son investissement initial, même si la situation sportive du joueur rend l’opération délicate. Toujours d’après Fabrizio Romano, un prêt pourrait également être envisagé si aucun transfert sec ne se concrétise dans les prochaines semaines.

L’OM a réussi une très belle opération

Du côté de Marseille, cette situation confirme surtout la qualité de la vente réalisée l’été dernier. Souvent irrégulier sous le maillot de l’OM, Luis Henrique avait pourtant suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens avant de rejoindre la Serie A.

Sous contrat jusqu’en 2030 avec l’Inter Milan, le Brésilien conserve toutefois une certaine cote sur le marché. Il a participé aux succès collectifs du club italien cette saison avec une Serie A et une Coupe d’Italie remportées. Le site spécialisé Transfermarkt continue d’ailleurs d’estimer sa valeur marchande à 23 millions d’euros.