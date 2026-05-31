Mercato OM : un an après son départ, l’Inter attend un gros montant pour Luis Henrique !

Arrivé à l’Inter Milan en provenance de l’Olympique de Marseille pour 25 millions d’euros à l’été 2025, Luis Henrique pourrait déjà quitter la Lombardie. Malgré une saison conclue avec deux trophées, l’ailier brésilien n’a jamais réussi à s’imposer durablement chez les Nerazzurri.

Luis Henrique n’a pas convaincu l’Inter Milan

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Le parcours de Luis Henrique à l’Inter Milan pourrait s’arrêter beaucoup plus vite que prévu. Recruté il y a un an en provenance de l’OM, l’ailier brésilien de 24 ans figurera sur la liste des transferts lors du prochain mercato estival selon les informations relayées en Italie.

Pourtant, le bilan comptable de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’est pas anodin. Cette saison, il a disputé 43 rencontres sous le maillot intériste. Cependant, ses statistiques restent modestes avec un but et trois passes décisives. Surtout, il n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein de l’effectif dirigé par Christian Chivu.

Utilisé à plusieurs reprises dans un rôle de piston droit, Luis Henrique a éprouvé des difficultés à répondre aux exigences tactiques du poste. En conséquence, ses performances ont régulièrement fait l’objet de critiques dans la presse italienne.

L’un des épisodes les plus marquants de sa saison est intervenu en janvier lors d’une rencontre de Serie A face à Pise. Titulaire au coup d’envoi, le Brésilien avait quitté la pelouse après seulement une trentaine de minutes alors que son équipe était menée 0-2. L’entrée de Federico Dimarco avait ensuite contribué au spectaculaire retournement de situation des Nerazzurri, vainqueurs 6-2.

L’Inter espère récupérer 30 M€ lors du mercato

Dès le mercato hivernal, les dirigeants milanais ont exploré plusieurs solutions afin de trouver une porte de sortie à Luis Henrique. Plusieurs pistes ont alors émergé. Un retour à l’OM a notamment été évoqué. Des intérêts provenant de Lyon, Monaco ou encore du PSV Eindhoven ont également été mentionnés.

En Angleterre, Bournemouth s’était renseigné sur sa situation. Toutefois, aucun accord n’avait finalement été trouvé. L’Inter souhaitait conserver des solutions dans son effectif et ne disposait pas du temps nécessaire pour recruter un remplaçant.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le champion d’Italie espère désormais récupérer environ 30 millions d’euros lors du prochain mercato. Sous contrat jusqu’en 2030, Luis Henrique conserve une certaine valeur sur le marché malgré une première saison compliquée.

Pour l’ancien ailier de l’Olympique de Marseille, l’été 2026 pourrait donc marquer un nouveau tournant. Après avoir remporté la Serie A et la Coupe d’Italie avec l’Inter Milan, le Brésilien cherche désormais un projet susceptible de lui permettre de relancer sa carrière et de retrouver la régularité qui avait convaincu les dirigeants marseillais de lui faire confiance.