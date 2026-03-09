Mercato ex OM : Roberto De Zerbi vers un gros club ?

Moins d’un mois après son départ de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi pourrait rapidement rebondir. Selon la presse britannique, l’entraîneur italien figure sur les listes de Manchester United et Tottenham pour la saison prochaine, avec une préférence marquée pour Old Trafford.

Libre depuis sa séparation avec l’OM le 11 février 2026, Roberto De Zerbi attire déjà l’attention de plusieurs clubs de Premier League. D’après le Telegraph, relayé par plusieurs médias britanniques, l’ancien technicien marseillais apparaît dans la short-list de Manchester United et Tottenham pour occuper le poste d’entraîneur lors du prochain exercice.

Le technicien italien, passé par Brighton, reste apprécié en Angleterre pour son style de jeu offensif et sa philosophie axée sur la possession et la construction courte. Ce profil correspond aux critères recherchés par plusieurs clubs anglais en quête d’un projet de jeu plus affirmé.

🚨 – It’s understood that Roberto De Zerbi is KEEN on joining Manchester United. [@SamWallaceTel] pic.twitter.com/d3Vh1UDdTo — UF (@UtdFaithfuls) March 8, 2026

Manchester United intéressé par le profil de De Zerbi

Selon la presse anglaise, Manchester United suivrait attentivement la situation de Roberto De Zerbi pour la saison prochaine. Le club mancunien réfléchirait à plusieurs options pour son banc et aurait intégré l’ancien coach de l’OM dans sa réflexion.

Toujours selon ces informations, l’Italien serait particulièrement intéressé par le poste à Old Trafford, ce qui placerait les Red Devils en bonne position dans ce dossier. Le technicien de 46 ans, actuellement sans club, représente un profil immédiatement disponible.

En parallèle, Tottenham étudie également la piste De Zerbi dans le cadre de sa réflexion sur l’avenir de son banc. Après le départ de Thomas Frank, le club londonien explore plusieurs candidatures pour un projet à plus long terme. Parmi les noms évoqués figurent notamment Roberto De Zerbi et Mauricio Pochettino.

Un passage marquant sur le banc de l’OM

Arrivé à Marseille à l’été 2024, Roberto De Zerbi a dirigé l’Olympique de Marseille pendant 69 rencontres avant de quitter le club d’un commun accord le 11 février 2026. Son départ avait surpris, alors que l’entraîneur italien incarnait un projet de jeu ambitieux sur la Canebière. Malgré une période plus délicate lors de sa dernière saison, De Zerbi conserve une solide réputation en Europe, notamment grâce à son travail remarqué en Premier League avec Brighton.

Libre sur le marché et déjà courtisé en Angleterre, l’ancien coach de l’OM pourrait ainsi effectuer un retour rapide dans un championnat qu’il connaît bien.