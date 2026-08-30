Mercato ex OM : un gros club sur Darryl Bakola !

Darryl Bakola pourrait être l’un des dossiers à suivre dans les dernières heures du mercato. Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, la Juventus s’intéresse au milieu français de Sassuolo et a déjà entamé des discussions avec le club italien.

La Juventus s’intéresse à Bakola

Selon Sacha Tavolieri, la Juventus cherche encore à renforcer son milieu de terrain et a activé la piste Darryl Bakola.

Le club turinois, qui travaille également sur d’autres dossiers dans l’entrejeu, aurait désormais engagé des discussions avec Sassuolo pour tenter d’avancer sur le Français.

« La Juventus passe à l’action pour Darryl Bakola ! Après Pape Matar Sarr, les Bianconeri cherchent à s’offrir un autre milieu de terrain et s’intéressent au Français de Sassuolo. Discussions en cours entre les clubs. »

Un dossier à suivre dans le money-time

La Juventus semble donc vouloir accélérer sur plusieurs profils afin de compléter son entrejeu avant la clôture du marché. Bakola fait désormais partie des options concrètement étudiées par les Bianconeri, mais tout dépendra de l’avancée des discussions avec Sassuolo.

Les prochaines heures devraient permettre de savoir si l’intérêt turinois se transforme en véritable accord pour le milieu français. L’OM possède 10% sur le prochain transfert du milieu de terrain…