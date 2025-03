Mercato ex OM : Un retour en Ligue 1 pour Igor Tudor?

Le RC Lens réfléchirait à changer d’entraîneur. D’après les informations de Tuttomercatoweb, les Lensois songeraient à un ancien coach de l’OM, Igor Tudor !

Après son passage à la Lazio de Rome, Igor Tudor pourrait faire son retour en Ligue 1 d’après les informations de tuttomercatoweb. En effet, le coach croate ferait partie des entraîneurs observés pour prendre la suite de Will Still en cas de départ.

🔹Lens suit avec intérêt Igor Tudor 🇭🇷 au cas où il ne continuerait pas avec Will Still.

Ancien coach de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor pourrait être de retour dans le championnat italien ! Le journaliste Nicolo Schira nous informe cette semaine que le coach croate est considéré comme une option pour remplacer Raffaele Palladino, tout comme Alberto Aquilani.

Igor Tudor has emerged as a possible candidate alongside Alberto Aquilani to replace Fiorentina’s coach Raffaele Palladino, @NicoSchira reports.

The next games will be decisive for Palladino. pic.twitter.com/RtDEB77VSa

