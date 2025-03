Mercato : Exfiltré par l’OM cet hiver, il retrouve des couleurs !

Prêté au Stade Rennais lors du mercato hivernal, Ismaël Koné semble retrouver son meilleur niveau en Bretagne. Le milieu canadien, recruté par l’OM l’été dernier pour 12 millions d’euros, peine à s’imposer à Marseille, mais affiche de belles performances sous les ordres d’Habib Beye. Dimanche, il a joué un rôle déterminant lors de la victoire de Rennes à Angers (3-0).

Entré en jeu à l’heure de jeu, l’international canadien s’est illustré avec une superbe frappe lointaine pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il a ensuite délivré une passe décisive à Arnaud Kalimuendo, confirmant ainsi son impact grandissant dans l’effectif rennais.

Une prestation qui ravit le joueur de 22 ans, impatient de s’imposer sur la scène européenne : « J’ai le sourire car ça fait longtemps ! J’aurais voulu qu’il vienne plus tôt ce premier but. Ça fait partie de mon parcours pour apprendre, il faut être patient. Il faut travailler », a-t-il confié au micro de DAZN.

Je me sens plus libre, on me donne beaucoup de confiance

Malgré des débuts difficiles à Marseille, où il n’a pas su convaincre Roberto De Zerbi, Koné semble aujourd’hui pleinement s’adapter au jeu prôné par Habib Beye. Alternant entre un rôle de titulaire et de remplaçant de luxe, il profite de ce passage en Bretagne pour gagner en confiance. « Je me sens plus libre, on me donne beaucoup de confiance, l’occasion de montrer ce que je sais faire », a-t-il ajouté.

Avec cette montée en puissance, Ismaël Koné pourrait bien convaincre l’OM de lui offrir une seconde chance la saison prochaine ou attirer l’attention d’autres clubs. En attendant, il compte bien poursuivre sur cette lancée pour s’imposer durablement dans l’élite du football français.