Mercato : Fabrizio Romano annonce un accord pour la 5e recrue de l’OM !

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille tient une nouvelle recrue offensive. Le club marseillais a trouvé un accord verbal avec la Juventus pour l’arrivée de Tim Weah. Le transfert est imminent.

L’OM accélère en cette fin de mercato estival. D’après les révélations du journaliste italien Fabrizio Romano, toujours très bien informé sur les mouvements européens, un accord a été trouvé entre Marseille et la Juventus pour le transfert de Tim Weah.

“Tim Weah à l’Olympique de Marseille, c’est parti ! Accord verbal désormais conclu également avec la Juventus. Détails exclusifs : le package comprendra € 1 million de frais de prêt, € 14 millions d’obligation d’achat, € 3 millions de modules complémentaires, clause de revente. Weah ne voulait que Marseille, attendant juste le feu vert pour voyager” — Fabrizio Romano (Twitter)

Toujours selon Romano, le deal est structuré de la manière suivante :

Le dossier est désormais dans sa dernière ligne droite. Le joueur, lui, n’a jamais eu de doute sur sa destination.

Capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs — notamment ailier droit ou piston dans un système à trois défenseurs — Tim Weah vient renforcer un secteur déjà animé avec les présences de Greenwood, Paixao et Aubameyang.

À 25 ans, l’international américain s’apprête à découvrir la Ligue 1 sous les couleurs de l’OM, après une saison en demi-teinte à la Juventus. Son arrivée s’inscrit dans la volonté de Roberto De Zerbi d’élargir ses options offensives avant le début de la saison.

L’Olympique de Marseille poursuit donc son mercato ambitieux, avec un recrutement ciblé et affirmé. L’officialisation de l’arrivée de Tim Weah pourrait intervenir dans les toutes prochaines heures.

