Mercato : Guardiola veut épurer son effectif à City… 4 affaires à saisir par l’OM !

Selon nos confrères de RMC, Pep Guardiola, manager de Manchester City, a menacé de quitter le club cet été si la direction ne réduit pas l’effectif. L’Espagnol se dit lassé de devoir laisser plusieurs joueurs en tribunes lors des matchs, l’Olympique de Marseille pourrait saisir cette opportunité pour attirer des joueurs en quête de temps de jeu. Voici quatre profils qui pourraient renforcer l’OM sous de Roberto De Zerbi.

Divin Mubama : L’étoile montante de l’attaque

Le jeune attaquant congolais Divin Mubama réalise une saison 2024-2025 exceptionnelle avec les U21 de Manchester City. Auteur de 16 buts et 4 passes décisives en seulement 15 matchs, il s’impose comme un talent prometteur. Évalué à 4 millions d’euros sur Transfermarkt, Mubama pourrait être une doublure idéale pour Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille, surtout sous la direction de Roberto De Zerbi. Ce dernier, connu pour sa capacité à faire progresser les jeunes en leur offrant du temps de jeu, pourrait voir en Mubama une opportunité à saisir. Avec des joueurs comme Omar Marmoush et Erling Haaland devant lui à Manchester City, le jeune Congolais pourrait être tenté par un projet marseillais où il bénéficierait d’un temps de jeu plus conséquent.

Vitor Reis : Une opportunité en défense

Recruté par Manchester City lors du mercato d’hiver pour 40 millions d’euros en provenance de Palmeiras, le jeune défenseur brésilien Vitor Reis peine à s’imposer. Avec seulement un match disputé depuis son arrivée, il est bloqué par des joueurs de classe mondiale comme Josko Gvardiol, Rúben Dias, John Stones et Nathan Aké. Un prêt pourrait être une solution pour lui offrir du temps de jeu, et l’Olympique de Marseille pourrait se positionner. Avec une défense à remanier, un prêt de Reis serait une option intéressante et économique, permettant à l’OM de préserver son budget pour renforcer d’autres postes prioritaires.

Oscar Bobb : Un ailier en quête de temps de jeu

L’ailier norvégien Oscar Bobb, sélectionné à 8 reprises avec la Norvège (2 buts), traverse une saison 2024-2025 compliquée à Manchester City. Barré par Jérémy Doku, il n’a disputé que 3 matchs cette saison, contre 17 la saison précédente toutes compétitions confondues. Évalué à 25 millions d’euros, Bobb pourrait être une cible pour l’OM. Pablo Longoria, avec ses talents de négociateur, pourrait viser un prêt avec option d’achat entre 23 et 27 millions d’euros. Séduit par le projet marseillais, où il pourrait prétendre à une place de titulaire ou de remplaçant de luxe sur l’aile gauche, Bobb pourrait pallier le départ de Luis Henrique.

CLAUDIO ECHEVERRI, WOW 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/gZ2cPLr1cN — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) August 10, 2024

Claudio Echeverri : Le joyau argentin

Recruté par Manchester City en décembre pour 18 millions d’euros, le milieu offensif argentin Claudio Echeverri rejoindra le club cet été après un prêt à River Plate. Cependant, face à la concurrence dans l’entrejeu des Citizens, un nouveau prêt pourrait être envisagé pour lui garantir du temps de jeu. L’Olympique de Marseille, sous l’impulsion de Roberto De Zerbi qui souhaite recruter un numéro 10, pourrait saisir cette opportunité. Comme pour Valentin Carboni l’an passé, un prêt avec option d’achat pourrait convaincre le jeune prodige argentin de rejoindre la Canebière cet été.