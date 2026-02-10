Mercato : “Il n’y a pas ce profil de joueur à l’OM aujourd’hui”

Présent dans l’émission After Afrique, le sélectionneur du Nigeria Éric Chelle a livré une analyse précise et documentée de Tochukwu Nnadi, tout juste recruté par l’Olympique de Marseille. Un éclairage précieux sur un joueur encore méconnu du grand public, appelé à renforcer l’entrejeu marseillais.

Une découverte lors de la CAN 2025 avec le Nigeria

Invité exceptionnel d’After Afrique, Éric Chelle, sélectionneur des Super Eagles, est revenu sur la CAN 2025 au Maroc, mais aussi sur la trajectoire de Tochukwu Nnadi, qu’il a intégré à son groupe national. Le milieu nigérian de 22 ans avait d’abord été observé lors d’un match amical face à l’Égypte. « Je l’ai sélectionné car on a fait un amical contre l’Égypte et il a joué la seconde mi-temps », a expliqué Chelle au micro de Nicolas Jamain et Walid Acherchour.

Convaincu par ces 45 minutes, le technicien a ensuite convoqué le joueur pour la phase finale de la CAN. Nnadi n’a disputé que quinze minutes lors du dernier match de poule contre l’Ouganda (3-1), une première expérience internationale symbolique mais structurante dans son développement.

Un profil défensif rare pour l’Olympique de Marseille

Recruté en provenance du club belge de Zulte-Waregem dans les ultimes heures du mercato hivernal de l’OM, Tochukwu Nnadi s’inscrit dans un chantier prioritaire : le renforcement du milieu de terrain. Selon Éric Chelle, son apport se situe avant tout dans l’impact et l’agressivité. « C’est un joueur qui joue simple, très agressif sur le porteur de balle… il est capable d’aller chercher le ballon dans les pieds des adversaires », a détaillé le sélectionneur nigérian.



Au-delà du terrain, Chelle a également insisté sur l’état d’esprit du joueur : « C’est un très bon gars, très souriant, et dès qu’il rentre sur le terrain il est très agressif, il a tout de suite été accepté par le groupe. (…) Il n’y a pas ce profil de joueur à l’OM aujourd’hui, ce n’est pas un joueur qui va dicter le tempo du match, Nnadi va apporter cette agressivité au milieu de terrain. Un profil atypique de 1m76, qui va offrir une plurarité de choix dans l’effectif Marseillais…”

Absent du terrain lors du dernier Classique à Paris, Nnadi n’a pas encore effectué ses débuts officiels avec l’OM. Son intégration progressive sera observée de près par Roberto De Zerbi, dans un contexte où l’effectif marseillais cherche des solutions immédiates en Ligue 1.