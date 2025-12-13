Mercato : Il raconte son transfert à l’OM, “ça ralentit un peu avec Francfort. On a vite trouvé un accord…”

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2023 sous la forme d’un prêt en provenance du FC Lorient, Bamo Meïté a connu un parcours heurté depuis son débarquement sur la Canebière. Le défenseur central ivoirien, aujourd’hui âgé de 24 ans, s’est ensuite engagé définitivement avec l’OM l’été suivant, avant de manquer de temps de jeu et d’être prêté successivement à Montpellier, puis de retrouver cette saison Lorient, le club qui l’a révélé au plus haut niveau.

Dans un entretien accordé au Télégramme, Bamo Meïté est revenu sans détour sur les circonstances de son arrivée à Marseille, un choix qui ne s’imposait pourtant pas comme une évidence à ses yeux à l’époque. Le défenseur explique qu’il sortait alors d’une demi-saison aboutie sous les couleurs lorientaises, durant laquelle il avait enchaîné les matches et progressé aux côtés de Montassar Talbi.

« Je sortais d’une demi-saison (20 matchs) où j’avais kiffé jouer avec Monta (Talbi). Je prenais de l’expérience, je faisais des erreurs que je corrigeais en semaine », confie-t-il.

Un choix assumé malgré des hésitations initiales

Malgré l’intérêt de clubs étrangers, dont l’Eintracht Francfort, le joueur ne se projetait pas immédiatement vers un départ. Il l’assume clairement aujourd’hui, estimant qu’une saison de confirmation à Lorient aurait pu lui ouvrir des portes encore plus importantes.

« Mon agent me disait que des clubs appelaient. On peut me prendre pour un fou, mais dans ma tête, je me disais qu’il y aurait des meilleurs clubs dans un an. Je devais réussir une saison de confirmation », explique le défenseur de l’OM.

La situation évolue pourtant rapidement lorsque le club marseillais se manifeste. Si les discussions avec Francfort ralentissent, le projet proposé par l’Olympique de Marseille séduit le joueur, notamment par la perspective de découvrir la Ligue Europa et de s’inscrire dans un effectif engagé sur plusieurs tableaux.

« Quand l’OM m’appelle pour échanger sur le projet, je suis assez étonné. Au même moment, ça ralentit un peu avec Francfort. On a vite trouvé un accord », raconte-t-il.

Le discours tenu par les dirigeants olympiens est clair et assumé.

« Le projet était simple : ‘Tu vas jouer les seconds rôles, on a besoin de toi, il y a plein de matchs dans la saison. On joue la Ligue Europa, tu es jeune, tu n’as jamais fait de compétition européenne’. Moi ça me parle direct », poursuit Bamo Meïté.

Alors que Lorient hésite finalement à le laisser partir, le défenseur tranche rapidement.

« À partir du moment où je le voulais, il fallait que je parte », conclut-il.

Un témoignage lucide qui éclaire le parcours récent d’un joueur toujours lié contractuellement à l’OM, mais en quête de stabilité et de continuité pour relancer pleinement sa trajectoire.