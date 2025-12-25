Mercato : la drôle de rumeur liant le FC Barcelone et un énorme flop de l’OM…

Le nom de Luiz Felipe refait surface sur le marché des transferts hivernal. Selon El Mundo Deportivo, le FC Barcelone a inscrit l’ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille sur une liste de profils étudiés pour renforcer une défense fragilisée. Un intérêt qui surprend au regard de son passage très discret à Marseille.

Arrivé à l’OM lors de la deuxième partie de la saison 2024-2025, Luiz Felipe n’a jamais réussi à s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le défenseur italo-brésilien n’a disputé que 121 minutes en six mois, toutes compétitions confondues, un bilan bien trop léger pour un joueur censé apporter de l’expérience à l’arrière-garde marseillaise. Dès l’été suivant, le club phocéen a acté son départ, mettant un terme rapide à une collaboration sans impact sportif.

Un rebond en Espagne, sans véritable décollage

Transféré au Rayo Vallecano à l’été 2025, Luiz Felipe espérait relancer sa carrière en Liga. S’il a davantage joué qu’à Marseille, son temps de jeu reste limité, avec 9 matches disputés pour 543 minutes. Toujours freiné par des pépins physiques, le défenseur peine à enchaîner et à s’installer durablement comme titulaire. Une situation qui n’empêche pourtant pas son nom de circuler dans les bureaux du FC Barcelone.

D’après El Mundo Deportivo, le club catalan étudie plusieurs options pour renforcer sa défense centrale dès cet hiver. Le plan initial ne prévoyait aucun recrutement, mais les absences prolongées d’Andreas Christensen, indisponible pour environ quatre mois, et la gestion attentive du retour de Ronald Araujo ont contraint les dirigeants à revoir leur stratégie.

Le Barça à l’affût d’opportunités, Luiz Felipe parmi d’autres profils

Le mercato hivernal étant complexe, le Barça privilégie des solutions à court terme, compatibles avec ses contraintes financières et sportives. Le profil recherché est clairement identifié : un défenseur central expérimenté, capable d’apporter du leadership sur une période de six mois, sans hypothéquer l’avenir du club.

Dans cette optique, plusieurs noms circulent, comme Nicolás Otamendi, Stefan de Vrij, Marcos Senesi ou encore Diogo Leite. Luiz Felipe apparaît dans cette liste élargie de joueurs suivis, notamment en Liga, où le club catalan a déjà l’habitude de prospecter des profils en manque de temps de jeu.