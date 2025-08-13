Mercato : La grosse mise au point de l’agent d’une cible de l’OM !

Alors que plusieurs arrivées structurantes sécurisent le mercato estival de l’Olympique de Marseille, une rumeur persistante évoquait un intérêt pour le jeune milieu russe Alexeï Batrakov. Mais son agent, Vladimir Kuzmichev, a tenu à démentir fermement tout contact avec le club phocéen, tout en restant ouvert à une offre sérieuse dans un futur approprié.

L’agent coupe court aux spéculations

L’agent du milieu du Lokomotiv Moscou, Vladimir Kuzmichev, a qualifié les rumeurs concernant un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Batrakov de simple « canular ». Il précise qu’il entretient une collaboration professionnelle transparente avec le club russe, ajoutant que toute approche officielle aurait été clairement communiquée via ses services.

Il est ainsi peu probable que l’OM ait réellement initié des discussions sur ce dossier, du moins pour le moment.

Un départ possible… mais pas inévitable

Kuzmichev nuançant ses propos, il souligne qu’un prochain transfert n’est pas exclu, à condition qu’une offre convenable puisse satisfaire à la fois le Lokomotiv et son joueur.

Cela montre que, bien que le mercato soit pour l’instant calme pour Batrakov, la porte reste entrouverte si une proposition convaincante venait à émerger.

Batrakov, un profil à fort potentiel

Âgé de 20 ans, Alexeï Batrakov est une révélation du Lokomotiv Moscou, avec déjà une belle fiche statistique (notamment 21 buts en 38 apparitions en club).

Sa valeur marchande est estimée autour de 12 millions d’euros selon Transfermarkt, ce qui en fait un actif prometteur sur le marché européen.

