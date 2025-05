Mercato : Las Palmas sous pression, de belles opportunités à saisir pour l’OM ?

Avec seulement un an de contrat restant pour trois de leurs joueurs clés, Las Palmas (et Wolverhampton pour Fabio Silva) pourrait être contraint de céder ses talents à l’été 2025. Alberto Moleiro, Mika Mármol et Fabio Silva, tous dans des situations contractuelles délicates, représentent des cibles potentielles pour des clubs comme l’Olympique de Marseille, toujours à l’affût de bons coups sur le marché. Analyse de ces trois profils prometteurs, leurs atouts et leur potentiel fit avec l’OM.

1. Alberto Moleiro, le joyau offensif polyvalent

Profil : Milieu offensif, capable de jouer ailier gauche ou droit.

Stats (Liga, 34 matchs) : 6 buts, 1 passe décisive.

Contrat : Jusqu’en 2026.

Valeur estimée : 25 millions d’euros.

Alberto Moleiro, souvent comparé à Pedro Gonçalves pour sa créativité et sa technique, est l’un des jeunes talents les plus convoités de Liga. À seulement 25 millions d’euros, il pourrait être une aubaine si Las Palmas ne parvient pas à le prolonger. Avec 6 buts en 34 matchs, il montre un potentiel offensif intéressant, même si son nombre de passes décisives (1) reste perfectible. Sa polyvalence tactique est un atout majeur : que ce soit dans un 4-2-3-1 en numéro 10 ou sur une aile dans un 4-3-3, Moleiro s’adapte.

Pourquoi l’OM devrait se positionner ?

L’OM, sous la direction de Roberto De Zerbi, privilégie un jeu offensif basé sur la technique et la créativité. Moleiro, avec son profil de dribbleur et sa capacité à casser les lignes, pourrait parfaitement s’intégrer dans le système marseillais. À 25 millions d’euros, il représente un investissement raisonnable pour un joueur au potentiel de revente élevé. Cependant, la concurrence de clubs comme Villarreal, Real Betis ou même Brighton (Premier League) pourrait compliquer le dossier.

Perspectives : Si Moleiro explose cette saison, sa valeur pourrait grimper. L’OM devra agir vite à l’été 2025 pour éviter de voir ce talent lui filer entre les doigts.

2. Mika Mármol, le défenseur moderne et abordable

Profil : Défenseur central, également capable de jouer arrière gauche.

Stats (Liga) : 1 passe décisive (titulaire régulier).

Contrat : Jusqu’en 2026.

Valeur estimée : 12 millions d’euros.

Mika Mármol incarne le défenseur central moderne : à l’aise dans la relance, solide dans les duels et polyvalent grâce à sa capacité à dépanner sur le flanc gauche. À Las Palmas, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable, participant à la construction du jeu dans un système basé sur la possession. Sa valeur marchande de 12 millions d’euros en fait une cible abordable pour des clubs cherchant à renforcer leur défense sans se ruiner.

Pourquoi l’OM devrait se positionner ?

Avec les incertitudes autour de certains défenseurs, l’OM pourrait voir en Mármol une solution fiable et peu coûteuse. Sa polyvalence permettrait à De Zerbi de varier ses schémas tactiques, notamment en cas de blessure d’un latéral. À 12 millions d’euros, il représente un pari peu risqué, d’autant que son profil technique colle parfaitement au style prôné par l’entraîneur italien. Des clubs comme Valence, Séville ou Stuttgart pourraient également entrer dans la course, mais Marseille a les arguments pour séduire le joueur.

Perspectives : Mármol doit encore progresser dans l’impact défensif pour viser un top club, mais il a tout pour devenir un titulaire solide dans un club de milieu de tableau européen comme l’OM.

3. Fabio Silva, l’attaquant en quête de confirmation

Profil : Avant-centre, pouvant jouer ailier gauche.

Stats (Liga, 24 matchs, en prêt) : 10 buts, 3 passes décisives.

Contrat : Jusqu’en 2026 avec Wolverhampton.

Valeur estimée : 15-20 millions d’euros.

Prêté cette saison à Las Palmas, Fabio Silva est en train de relancer sa carrière après des débuts compliqués à Wolverhampton, qui l’avait recruté pour 40 millions d’euros. Avec 10 buts et 3 passes décisives en 24 matchs, le jeune Portugais (22 ans environ) affiche un rendement impressionnant pour son âge. Sa polyvalence (en pointe ou sur l’aile) et son efficacité en font une option séduisante pour de nombreux clubs.

Pourquoi l’OM devrait se positionner ?

L’OM cherche constamment un avant-centre capable de faire la différence, et Silva, avec son profil de buteur opportuniste, pourrait être la réponse. Ses 10 buts en Liga prouvent qu’il est prêt à performer dans un championnat compétitif, et son jeune âge garantit une belle marge de progression. À 15-20 millions d’euros, il serait une alternative crédible à des cibles plus onéreuses. Cependant, des clubs comme Atlético Madrid, Villarreal ou West Ham pourraient également s’intéresser à lui, surtout si Wolverhampton décide de le vendre à l’été 2025.

Perspectives : Si Silva maintient ce niveau, il pourrait rapidement attirer l’attention de clubs plus huppés. Pour l’OM, le convaincre de rejoindre le projet marseillais serait un coup de maître.

Une opportunité à ne pas manquer pour l’OM

Avec un an de contrat restant pour Moleiro, Mármol et Silva, Las Palmas (et Wolverhampton pour Silva) risque de devoir céder ses joueurs à des prix attractifs à l’été 2025 pour éviter des départs gratuits en 2026. Pour l’OM, ces trois profils offrent des solutions à des besoins précis : Moleiro pour la créativité offensive, Mármol pour la solidité défensive et Silva pour l’efficacité devant le but.

Le verdict : Si Pablo Longoria et son équipe veulent frapper un grand coup sur le mercato, ces trois joueurs représentent des opportunités en or. Moleiro pourrait être le plus difficile à attirer vu sa valeur (25M€), mais Mármol (12M€) et Silva (15-20M€) sont à portée de budget. Reste à savoir si l’OM saura convaincre ces talents de rejoindre le Vélodrome pour écrire une nouvelle page de l’histoire du club.

