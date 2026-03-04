Mercato : Le PSG vise la priorité de l’OM de l’été dernier ?

Longtemps ciblé par l’Olympique de Marseille lors du mercato 2025, Joël Ordonez pourrait finalement rejoindre un autre club français. Selon les informations de Média Foot, le défenseur équatorien du Club Bruges est désormais dans le viseur du Paris Saint-Germain, qui prépare l’après Marquinhos. Une situation qui rappelle un dossier important du dernier mercato pour l’OM.

Une ancienne priorité de l’OM finalement restée en Belgique

À l’été 2025, Joël Ordonez figurait parmi les pistes étudiées par l’Olympique de Marseille pour renforcer sa défense centrale. Le club phocéen cherchait alors un profil jeune et à fort potentiel pour s’inscrire dans la durée.

Le défenseur équatorien du Club Bruges, âgé de 21 ans, répondait à ces critères. Les discussions avaient été avancées mais le transfert ne s’est finalement pas concrétisé. Dans la foulée, le joueur a prolongé son contrat avec le club belge jusqu’en juin 2029, tout en obtenant un accord de principe pour un possible départ à l’été 2026.

Face à ce dossier qui n’a pas abouti, l’OM a réorienté sa stratégie défensive et a finalement recruté Nayef Aguerd et Benjamin Pavard pour renforcer l’arrière-garde marseillaise.

Le PSG prépare la succession de Marquinhos

Pendant ce temps, la situation évolue du côté du Paris Saint-Germain. Capitaine emblématique du club, Marquinhos, bientôt âgé de 32 ans, approche de la fin de son cycle à Paris malgré un contrat courant jusqu’en 2028. Selon les informations publiées par Média Foot, la direction sportive parisienne travaille déjà sur sa succession. Le conseiller sportif Luis Campos explore plusieurs profils compatibles avec les exigences de l’entraîneur Luis Enrique.

Parmi eux figure Joël Ordonez, aujourd’hui pilier du Club Bruges et international équatorien. Le média affirme que des discussions informelles ont débuté entre le PSG et l’entourage du joueur.

Le défenseur évolue notamment aux côtés de Willian Pacho, arrivé au PSG durant l’été 2024, ce qui constitue un élément de connaissance supplémentaire pour les dirigeants parisiens.

Une concurrence européenne déjà présente

Le dossier Joël Ordonez ne concerne toutefois pas uniquement le championnat de France. Selon Média Foot, Liverpool suit également le défenseur équatorien depuis plusieurs mois et aurait intensifié ses démarches pour préparer le mercato estival 2026.

À 21 ans, Joël Ordonez est considéré comme l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du championnat belge. Une progression qui confirme l’intérêt suscité par le joueur ces derniers mois, notamment celui de l’Olympique de Marseille avant que le club ne se tourne finalement vers Nayef Aguerd et Benjamin Pavard pour solidifier sa défense.