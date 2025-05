Mercato : Le rêve de certains supporters de l’OM déjà éteint…

Libre de tout contrat cet été après la fin de son aventure avec Manchester City, Kevin De Bruyne a brièvement fait naître des rêves chez certains supporters de l’OM. Mais selon les dernières informations du journaliste italien Matteo Moretto, le meneur de jeu belge est sur le point de trancher entre deux offres concrètes, loin de la cité phocéenne.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Kevin De Bruyne a fait fantasmer certains supporters de l’Olympique de Marseille. En fin de contrat avec Manchester City, le milieu de terrain belge est libre de signer où il le souhaite cet été. Un profil de rêve, évidemment hors de portée financière pour l’OM, mais dont la situation contractuelle a pu faire naître quelques espoirs. Ces derniers devraient être rapidement douchés.

🚨🔵 Napoli’s proposal to Kevin De Bruyne will be valid for three years.

€6m/net salary per year for first two seasons, €5m/net for third season plus signing fee.

KDB, expected to announce his decision soon as he still has Chicago Fire proposal on the table.@MatteMoretto🤝 pic.twitter.com/wlPsbUhcna

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2025