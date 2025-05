Mercato : Lecce relégué, de bonnes affaires à saisir par l’OM ?

Alors que l’OM cherche à renforcer son secteur offensif pour la saison 2025-2026, le club phocéen pourrait trouver des opportunités intéressantes du côté de l’US Lecce, pensionnaire de Serie A. Avec des joueurs prometteurs et des profils expérimentés, le club italien offre des options abordables et adaptées aux ambitions marseillaises. Zoom sur trois joueurs qui pourraient séduire Pablo Longoria et son staff : Santiago Pierotti, Nikola Krstović et Ante Rebić.

Santiago Pierotti, le jeune polyvalent à petit prix

Né le 3 avril 2001 à Pilar, en Argentine, Santiago Daniel Pierotti (24 ans) est un attaquant polyvalent capable d’évoluer en ailier droit ou en pointe. Mesurant 1,89 m, ce droitier s’est imposé à Lecce depuis son arrivée en janvier 2024, en provenance de Colón (Argentine). Sous contrat jusqu’en 2027 (avec une option pour 2028), Pierotti a disputé 34 matchs de Serie A en 2024-2025, inscrivant 4 buts et délivrant 2 passes décisives en 1850 minutes. Sa capacité à dribbler et à combiner dans les petits espaces en fait un joueur attractif, même s’il doit progresser dans sa discipline (fautes fréquentes).

Avec une valeur marchande estimée entre 5 et 7 M€, Pierotti représente une option abordable pour l’OM, qui cherche des joueurs jeunes et polyvalents pour dynamiser son attaque. Son passeport italien est un atout supplémentaire pour une intégration rapide en Ligue 1.

Nikola Krstović, le buteur monténégrin qui explose

Nikola Krstović, né le 5 avril 2000 à Golubovci (Monténégro), est l’un des attaquants les plus en vue de Lecce. À 25 ans, ce droitier de 1,85 m s’est imposé comme un buteur complet, capable de peser sur les défenses par sa puissance et sa finition. Arrivé à Lecce en août 2023 pour 3,9 M€, il a marqué les esprits dès ses débuts en inscrivant des buts lors de ses trois premiers matchs de Serie A. En 2024-2025, Krstović affiche un bilan impressionnant : 11 buts et 3 passes décisives en 35 titularisations.

Courtisé par des cadors comme Naples, la Juventus ou encore Manchester United, Krstović voit sa valeur marchande grimper à environ 14 M€. Pour l’OM, il représenterait un investissement ambitieux mais réaliste, notamment pour concurrencer un avant-centre comme Elye Wahi. Ses qualités en contre-attaque et sa combativité séduiraient à coup sûr les supporters marseillais, malgré un léger manque de discipline à corriger.

Ante Rebić, l’expérience au service de l’OM

À 31 ans, Ante Rebić (né le 21 septembre 1993 à Split, Croatie) apporte une touche d’expérience au sein de l’effectif de Lecce, qu’il a rejoint en août 2024 en tant qu’agent libre. Cet ailier gauche ou attaquant, mesurant 1,85 m, est connu pour sa puissance physique et sa vitesse (34 km/h en pointe lors de la Coupe du Monde 2018). Passé par l’AC Milan (20 buts en 105 matchs) et finaliste du Mondial 2018 avec la Croatie, Rebić reste un joueur redoutable malgré une saison 2024-2025 en demi-teinte à Lecce : 18 matchs, 1 but (contre la Juventus) et 531 minutes jouées.

Son profil de joueur direct, capable de tenir le ballon et de jouer des passes en profondeur, pourrait parfaitement convenir à l’OM, qui manque parfois d’impact sur les ailes. Disponible à un coût réduit grâce à son statut d’agent libre récent, Rebić est une opportunité à saisir pour un contrat court terme, même si ses centres et sa discipline demandent des ajustements.

Pourquoi l’OM doit saisir l’occasion

Avec un besoin criant de renforts offensifs, l’OM pourrait trouver à Lecce des profils complémentaires :

Pierotti pour sa polyvalence et son potentiel,

pour sa polyvalence et son potentiel, Krstović pour son efficacité devant le but,

pour son efficacité devant le but, Rebić pour son expérience et son apport physique.

Ces trois joueurs, à des stades différents de leur carrière, offrent des solutions adaptées au budget et aux ambitions de l’OM. Reste à savoir si Pablo Longoria saura flairer ces bonnes affaires avant que d’autres clubs ne se positionnent. Affaire à suivre !