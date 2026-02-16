Mercato : les mots d’Amir Murillo après son départ de l’OM

Quelques jours après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Amir Murillo est sorti du silence. Le latéral droit panaméen, transféré le 6 février vers Besiktas, a exprimé sa satisfaction et ses objectifs pour cette nouvelle étape de sa carrière.

Un départ officialisé lors du mercato hivernal

Le 6 février, Amir Murillo a officiellement quitté l’OM. Le défenseur panaméen a été transféré à Besiktas, mettant fin à son passage sous les couleurs marseillaises.

Ce départ s’inscrit dans un contexte sportif particulier. Arrivé avec le statut de titulaire potentiel, Murillo a connu une première partie de saison contrastée. Ses performances ont été régulièrement scrutées, notamment en raison de plusieurs erreurs défensives et d’un rendement jugé irrégulier.

L’entraîneur Roberto De Zerbi, qui lui reprochait un manque d’implication selon les éléments évoqués autour du club, n’a pas retenu le joueur dans son projet sportif.

« Marquer l’histoire » avec Besiktas

Après un message d’adieu adressé aux supporters marseillais, Amir Murillo a livré ses premiers mots depuis son arrivée en Turquie : « Je suis vraiment très heureux d’être ici. Je suis reconnaissant de ce transfert. Honnêtement, je suis très fier. Être le premier Panaméen du club est une grande fierté. Je veux donner le meilleur de moi-même pour mon équipe. Je veux la soutenir et marquer l’histoire ici, dans l’un des plus grands du monde. Je suis extrêmement ambitieux et déterminé à aider mon équipe. J’ai soif de succès et je suis passionné. »

Une déclaration qui traduit clairement l’état d’esprit du joueur. À Besiktas, Murillo entend relancer sa dynamique et s’imposer dans un championnat réputé exigeant.