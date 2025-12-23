Mercato : L’OM a dit non pour Hojbjerg… la Juve fonce sur la révélation de l’OL ?

Alors que le mercato hivernal approche, l’Olympique de Marseille fait bloc pour conserver son milieu danois Pierre-Emile Højbjerg, visé par la Juventus Turin, qui se tourne vers d’autres profils, dont Tyler Morton de l’Olympique Lyonnais.

La fenêtre de transferts d’hiver est désormais imminente, et les clubs européens peaufinent leurs pistes pour renforcer leurs entrejeux. Parmi les dossiers évoqués, celui de Pierre-Emile Højbjerg revient avec insistance, tant en Serie A qu’en Ligue 1. Pourtant, toutes les informations convergent : l’OM n’a pas l’intention de laisser filer son joueur cadre, fermant toute porte à un départ en janvier prochain.

L’OM verrouille son milieu : Højbjerg intransférable cet hiver

La Juventus Turin a manifesté un intérêt continu pour Pierre-Emile Højbjerg, ciblé pour renforcer le milieu turinois. Mais selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, repris par plusieurs médias, un transfert vers la Vieille Dame en janvier est « peu probable » et l’OM « fait obstacle » à toute opération dans ce sens.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs italiennes insistent sur le profil du milieu danois, notamment sous l’impulsion de l’entraîneur Luciano Spalletti, en quête de solutions pour densifier son entrejeu en Serie A. Pourtant, Marseille a clairement affiché sa volonté de conserver Højbjerg, considéré comme un élément central de son dispositif tactique en Ligue 1 et compétitions européennes.

Ce refus n’est pas seulement l’écho d’une stratégie de blocage : il s’inscrit aussi dans la logique sportive du club phocéen, qui compte sur sa hiérarchie pour aborder la seconde moitié de saison avec stabilité. Plusieurs sources confirment que ni l’entraîneur Roberto De Zerbi, ni la direction sportive ne souhaitent ouvrir de discussions pour un départ du milieu.

La Juventus élargit sa short-list, Morton dans le viseur

Face à ce verrouillage, la Juventus a dû étendre ses recherches. Selon la presse italienne, plusieurs profils sont désormais étudiés pour renforcer le secteur axial : qu’il s’agisse de joueurs expérimentés ou de talents en développement. Parmi eux figure notamment Tyler Morton, le milieu anglais de l’Olympique Lyonnais, suivi de près par les Turinois.

Recruté à l’été 2025 en provenance de Liverpool, Morton s’est imposé comme un élément clé de l’entrejeu lyonnais sous les ordres de Paulo Fonseca, avec des prestations qui ont tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens, dont la Juventus.

Pour l’heure, l’OL n’a formulé aucune position officielle sur un éventuel départ en janvier, mais plusieurs articles spécialisés évoquent la complexité d’un tel transfert compte tenu de l’importance du joueur dans le dispositif rhodanien et de son contrat courant jusqu’en 2030.

La Stampa : La Juve vise bien Pierre-Emile Højbjerg pour janvier, mais l’#OM continue de faire barrage. Le club olympien n’a aucune intention de se priver de son milieu. Les noms de Timber, Morton (OL), Mendoza, Kessié, Brozovic, Bernabé et Toth sont également surveillés. pic.twitter.com/Hx5Cr78on6 — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) December 23, 2025

Un mercato hivernal qui se dessine sans Højbjerg

Ce repositionnement de la Juventus illustre les contraintes auxquelles sont confrontés les clubs européens durant le mercato hivernal, entre besoins sportifs, restrictions financières et fermetures catégoriques de certaines directions. Alors que l’OM s’attache à conserver son pilier danois, la Vieille Dame doit maintenant peser d’autres options pour répondre aux attentes de son staff.