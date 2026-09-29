Mercato : l’OM a tenté de recruter le « Verratti français » !

Lucas Da Cunha a marqué les esprits pour sa première avec l’équipe de France face à la Belgique. Le milieu de terrain de Côme a bluffé plusieurs observateurs, au point d’être comparé par Daniel Riolo à un « Verratti français ». Une performance forcément intéressante à Marseille : l’OM avait tenté de le recruter l’hiver dernier avec une offre estimée à 20 millions d’euros.

Une première très remarquée avec les Bleus

Pour sa première apparition avec l’équipe de France, Lucas Da Cunha n’a pas tardé à faire parler de lui.

Le milieu de Côme a livré une prestation remarquée face à la Belgique, avec un profil technique qui a séduit les observateurs comme Daniel Riolo dans l’After : « On n’est pas en train de parler de Vitinha au PSG, de Rodri ou de Jorginho en 2021… Nous, on a Da Cunha. Mais c’est un style différent auquel on n’est pas habitués depuis… tout le temps. C’est un Marco Verratti qui aurait pas fini en boîte de nuit… »

Une reconnaissance importante pour le joueur de 24 ans, repositionné avec réussite au milieu de terrain par Cesc Fabregas à Côme.

Cette progression confirme surtout le changement de dimension d’un joueur passé par Rennes avant de rejoindre l’Italie.

L’OM avait tenté 20 M€ l’hiver dernier

Cette explosion au plus haut niveau rappelle un dossier mercato qui avait animé Marseille quelques mois plus tôt.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’OM avait formulé une offre de 20 millions d’euros pour Lucas Da Cunha lors du mercato hivernal 2026. Une information ensuite confirmée en partie par le principal intéressé, qui avait reconnu l’existence d’un intérêt marseillais.

« C’est vrai, je ne vais pas mentir, cet hiver il y a eu un intérêt de l’Olympique de Marseille. »

Da Cunha avait toutefois expliqué que les discussions n’étaient pas allées plus loin, notamment parce qu’il se sentait bien à Côme, où il est devenu capitaine et l’un des hommes forts du projet de Fabregas.

Un dossier qui prend une autre dimension

Avec cette première réussie chez les Bleus, la tentative marseillaise de l’hiver dernier prend forcément une autre dimension.

À l’époque, 20 M€ représentaient déjà un investissement conséquent pour l’OM. Quelques mois plus tard, Da Cunha s’installe désormais dans le paysage de l’équipe de France et confirme qu’il possède un profil rare.

Son évolution rappelle aussi à quel point certains dossiers ciblés par Marseille peuvent rapidement prendre de la valeur lorsqu’ils explosent à l’étranger.

Pour l’OM, il ne s’agit évidemment plus d’un dossier actif annoncé à ce jour. Mais voir Da Cunha briller avec les Bleus après une offre à 20 M€ cet hiver laisse forcément quelques regrets du côté marseillais.