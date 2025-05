Mercato : l’OM a tranché pour l’avenir d’Ismaël Bennacer?

Prêté cette saison par l’AC Milan, Ismaël Bennacer ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille. Le club juge son salaire trop élevé et ne compte pas activer son option d’achat fixée à 12 M€.

Arrivé l’hiver dernier à l’OM en provenance de l’AC Milan sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Ismaël Bennacer ne devrait pas prolonger son aventure sur la Canebière. Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, le club marseillais aurait décidé de ne pas lever l’option de 12 millions d’euros prévue dans l’accord.

La principale raison de ce choix serait le salaire du milieu algérien, estimé à 4,2 millions d’euros nets par an, considéré trop important pour les finances olympiennes à l’heure actuelle.

Alors que Bennacer ne semble plus central dans les plans du staff marseillais pour la saison prochaine, un retour à Milan est donc probable. Le club lombard, désormais dirigé sportivement par Tare et bientôt coaché par Massimiliano Allegri, décidera dans les prochaines semaines de l’avenir du joueur formé à Arsenal.

Bennacer, 27 ans, n’a pas pleinement convaincu lors de son passage à Marseille, où il a alterné entre titularisations et entrées en jeu sans jamais réellement s’imposer comme un cadre. Son retour en Serie A semble désormais inévitable, à moins qu’un autre prétendant ne se manifeste rapidement.

🚨 Excl. – Ismael #Bennacer is no longer central in #OM’s Plans. So he could return to #ACMilan, where Tare and Allegri will decide his future. #OlympiqueDeMarseille are oriented not to trigger the option to buy (12M); because his salary is considered too high (4,2M/year) #TeamOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2025