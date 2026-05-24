Mercato : L’OM a trouvé un bon plan au poste de gardien, mais…

L’Olympique de Marseille explore plusieurs pistes pour anticiper un possible départ de Geronimo Rulli lors du prochain mercato estival. Parmi les profils étudiés figure celui de Stole Dimitrievski, gardien expérimenté du FC Valence et international macédonien. Mais le club espagnol compte rapidement verrouiller l’avenir de son portier avec une prolongation automatique jusqu’en 2028.

L’OM anticipe déjà l’après Geronimo Rulli

Le dossier des gardiens de but pourrait rapidement devenir l’un des grands chantiers du prochain mercato de l’OM. Alors que l’avenir de Geronimo Rulli suscite déjà des interrogations en interne, la direction marseillaise travaille sur plusieurs profils capables d’assurer la relève dans les cages olympiennes.

Selon Footmercato, le nom de Stole Dimitrievski revient avec insistance du côté de la Commanderie. Le gardien du FC Valence, âgé de 32 ans, possède une solide réputation en Espagne après plusieurs saisons de haut niveau entre la Liga et la Segunda División. International avec la Macédoine du Nord, il compte actuellement 88 sélections et s’est imposé au fil des années comme l’un des cadres de sa sélection nationale.

Grand admirateur de Gianluigi Buffon, le portier macédonien dispose surtout d’une énorme expérience du football espagnol avec 260 matchs de championnat disputés, dont 150 en Liga. Un profil qui correspond aux critères recherchés par l’Olympique de Marseille, désireux de miser sur un gardien capable d’apporter immédiatement de la stabilité et du leadership.

Une montée en puissance remarquée à Valence

La trajectoire de Stole Dimitrievski cette saison illustre parfaitement sa capacité de résilience. Longtemps cantonné à un rôle de doublure au FC Valence, le gardien macédonien a dû patienter avant d’obtenir sa chance.

Tout a basculé après la blessure de Julen Aguirrezabala lors d’une rencontre face à Elche. Propulsé titulaire, Dimitrievski a immédiatement répondu présent avec une série de prestations solides. Depuis cette titularisation, il n’a plus quitté les cages valenciennes et totalise désormais 19 matchs cette saison.

Ses performances n’ont pas échappé à plusieurs observateurs du football espagnol. Il y a quelques mois déjà, son nom avait même circulé dans l’entourage du FC Barcelone, preuve de la cote dont il bénéficie actuellement en Liga.

Le FC Valence veut verrouiller son gardien

Mais dans ce dossier, l’OM pourrait rapidement se heurter à la volonté ferme du FC Valence de conserver son gardien. Le contrat actuel de Stole Dimitrievski court jusqu’en juin 2026, mais les dirigeants espagnols disposent d’une option leur permettant d’étendre automatiquement son bail jusqu’en 2028.

D’après une source interne du club valencien, la décision finale doit être entérinée dans les prochains jours, au lendemain de la dernière journée de championnat. La stratégie du club Che semble déjà définie : sécuriser immédiatement l’avenir de son portier pour éviter toute offensive extérieure durant l’été.

Pour activer cette prolongation automatique, le FC Valence devra verser une indemnité de 500 000 euros au joueur. Une opération que les dirigeants espagnols semblent prêts à valider rapidement.

Cette situation pourrait considérablement compliquer les plans de l’Olympique de Marseille. Si cette clause est activée, le club phocéen devra probablement se tourner vers d’autres pistes pour préparer la succession de Geronimo Rulli lors du mercato estival.