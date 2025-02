Mercato : L’OM confirme ce départ immédiat !

Alors que l’OM veut conforter sa deuxième place et disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, une des recrues estivales quitte définitivement Marseille.

L’OM a en effet annoncé le départ du joueur : « Le milieu de terrain argentin quitte l’Olympique de Marseille. Après discussions entre les dirigeants de l’Inter Milan, l’OM et le joueur, la résiliation anticipée du prêt de Valentin Carboni a été actée d’un commun accord. » Le milieu offensif Valentin Carboni, actuellement en prêt à l’OM, ne terminera pas son aventure provençale en raison d’une blessure au genou. Cette blessure au LCA le contraint à une longue période de récupération, rendant son maintien dans l’effectif marseillais impossible pour le moment.

⚫️🔵🇦🇷 Valentin Carboni leaves OM and returns to Inter from loan with immediate effect.

He’s still recovering from ACL injury, now gonna work with Inter staff with plan to be available for Clubs’ World Cup. pic.twitter.com/pTufHHeoxX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 11, 2025