Mercato : L’OM dégaine une très grosse offre pour Paixao selon l’Equipe !

L’Olympique de Marseille accélère sur le dossier Igor Paixao. Selon les informations de L’Équipe, le joueur du Feyenoord Rotterdam est désormais la cible prioritaire de l’OM pour renforcer le couloir gauche de l’attaque. Ce mouvement s’inscrit dans la volonté du club phocéen de compenser le départ de Luis Henrique, transféré à l’Inter Milan début juin.

Âgé de 25 ans, Paixao a réalisé une saison 2024-2025 très convaincante sous les couleurs du Feyenoord, avec 16 buts et 10 passes décisives en 34 rencontres d’Eredivisie. Des statistiques qui confirment son efficacité offensive et sa capacité à peser dans les derniers mètres. L’OM, séduit par son profil technique, sa vitesse et sa régularité, a récemment franchi un cap dans ce dossier.

L'OM a proposé 28 M€ pour recruter Paixao, l'ailier brésilien du Feyenoord Rotterdam. — L'Équipe (@lequipe) July 8, 2025

28M€ pour Paixao, insuffisant ?

Après plusieurs échanges informels, selon l’Equipe le club marseillais est officiellement passé à l’action avec une offre de 28 millions d’euros transmise au club néerlandais. Pour le moment, Feyenoord n’a pas donné suite à cette proposition. Mais cette offensive démontre la volonté ferme de Pablo Longoria et de la direction sportive d’attirer l’international brésilien dans la cité phocéenne.

Le recrutement d’un ailier gauche figure parmi les priorités du mercato estival de l’OM, alors que Roberto De Zerbi souhaite disposer d’un effectif capable de répondre à ses exigences tactiques. La polyvalence de Paixao, capable d’évoluer des deux côtés de l’attaque, constitue un atout non négligeable dans la stratégie marseillaise.

La balle est désormais dans le camp de Feyenoord, qui pourrait tenter de faire monter les enchères, alors que d’autres clubs européens surveillent également la situation du joueur. L’OM, de son côté, espère conclure rapidement ce dossier pour offrir à son nouvel entraîneur une solution offensive de qualité avant la reprise.