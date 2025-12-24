Mercato : L’OM distancé pour cette pépite de Ligue 2 ?

Alors que le mercato hivernal approche, l’Olympique de Marseille est en quête de renforts offensifs et suit depuis plusieurs mois le jeune ailier Gessime Yassine, en contrat avec l’USL Dunkerque. Plusieurs clubs de Ligue 1 et d’Europe sont désormais positionnés, compliquant la tâche des dirigeants marseillais dans ce dossier prioritaire.

Une piste marquée par la concurrence en Ligue 1

Le profil de Gessime Yassine, 20 ans, gaucher naturel et international U20 marocain, attire de plus en plus d’intérêts sur le marché des transferts. Selon plusieurs sources, l’OM a bien activé cette piste pour le prochain mercato hivernal afin de renforcer son secteur offensif, notamment sur les ailes, mais n’a pas encore officialisé d’offre ferme.

Outre l’OM, le LOSC Lille est activement sur le dossier. D’après La Voix du Nord, les Dogues envisagent de proposer une offre dès janvier pour tenter de sécuriser le transfert, avec une possibilité d’intégrer Yassine dès cet hiver ou d’étudier un prêt jusqu’à la fin de saison afin de faciliter sa progression.

Parallèlement, le RC Strasbourg suit également l’ailier droit de Dunkerque et l’observe de près, notamment grâce à ses performances avec la sélection marocaine lors de la Coupe du monde U20 où il s’est illustré avec 2 buts et 3 passes décisives.

Intérêt confirmé et enjeux contractuels

Sur le plan statistique, Gessime Yassine est l’un des joueurs les plus influents de l’USLD cette saison, avec 2 buts et 7 passes décisives en 14 apparitions toutes compétitions confondues, ce qui a renforcé son attractivité sur le marché.

Son contrat avec Dunkerque court jusqu’en juin 2027, ce qui donne au club nordiste une marge de négociation importante pour une vente dès cet hiver. Selon Transfermarkt, sa valeur est estimée autour de 6 millions d’euros, un montant qui pourrait être revu à la hausse compte tenu de l’intérêt multiple.

La concurrence ne se limite pas à la France : plusieurs clubs étrangers, notamment en Allemagne, surveillent aussi la situation du jeune ailier, ce qui met une pression supplémentaire sur l’OM pour accélérer ses démarches s’il souhaite concrétiser ce transfert.

Un dossier clé pour l’OM en hiver

Yassine Gessime suscite beaucoup d’intérêt en Ligue 1.

Plusieurs clubs sont sur les rangs pour l’attirer… on parle de l’OM qui le suit de près mais surtout Lille, Lens et Strasbourg. pic.twitter.com/rZG2txxlVw — Hakim (@Z_hakos) December 23, 2025

Le journaliste Hakim Zhouri précise : « Yassine Gessime suscite beaucoup d’intérêt en Ligue 1. Plusieurs clubs sont sur les rangs pour l’attirer… on parle de l’OM qui le suit de près mais surtout Lille, Lens et Strasbourg. »

Pour l’Olympique de Marseille et son directeur du football Medhi Benatia, l’arrivée d’un élément offensif créatif comme Gessime Yassine pourrait répondre à un besoin identifié dans le secteur offensif, notamment sur les ailes, où l’équipe affiche parfois une certaine imprécision dans le dernier geste.

Cependant, face à la concurrence accrue de clubs de Ligue 1 tels que Lille et Strasbourg, et à l’intérêt grandissant de clubs internationaux, l’OM pourrait se retrouver en position de devoir faire une offre attractive très rapidement après l’ouverture officielle de la fenêtre de transferts hivernale pour rester compétitif sur ce dossier.