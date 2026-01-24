Mercato : l’OM enregistre l’arrivée d’un jeune crack marocain !

L’Olympique de Marseille a officialisé la signature de Ziyad Baha, attaquant marocain de 16 ans au profil très prometteur. Passé par Malaga puis le Real Betis, le fils de l’ancien international Nabil Baha a choisi de poursuivre sa progression à l’OM, malgré plusieurs options pour la suite de sa jeune carrière.



Attendue depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Ziyad Baha est désormais officielle. L’Olympique de Marseille poursuit sa politique de recrutement tournée vers l’avenir en attirant l’un des jeunes attaquants les plus suivis de sa génération. À seulement 16 ans, l’international marocain U17 rejoint la formation olympienne pour franchir un nouveau cap dans son développement.

Ziyad Baha (16) 𝗔 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗘́ dans les rangs de l'Olympique de Marseille.

Un talent déjà confirmé avec le Maroc

Ziyad Baha ne débarque pas à Marseille dans l’anonymat. Très observé au Maroc et en Europe, il s’est révélé lors de la CAN U17 remportée par les Lionceaux de l’Atlas. Sous les ordres de son père, Nabil Baha, alors sélectionneur, il avait inscrit quatre buts durant la compétition. Une efficacité qu’il a confirmée quelques mois plus tard lors de la Coupe du monde U17, où il a de nouveau trouvé le chemin des filets à quatre reprises, s’imposant comme un élément majeur de sa sélection.

Un choix de projet plutôt que de confort

Courtisé, notamment par le Real Betis, Ziyad Baha a expliqué les raisons de son choix dans un message publié sur Instagram. « Une nouvelle étape commence avec l’Olympique de Marseille. Cela fait déjà un mois que je m’entraîne et progresse à Marseille. Après réflexion, j’ai choisi de suivre un chemin différent, malgré les opportunités de continuer au Real Betis », a-t-il confié. Le jeune attaquant évoque un projet plus en phase avec ses ambitions et sa progression. À l’OM, il entame une nouvelle étape de formation, avec l’objectif de grandir progressivement avant, à terme, de se rapprocher du groupe professionnel.