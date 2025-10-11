Mercato : L’OM est prévenu, “il ne lâche jamais rien !”

Mis à l’écart du groupe professionnel en ce début de saison, Ulisses Garcia n’a pourtant aucune intention de baisser les bras. Titulaire à plusieurs reprises sous le maillot de l’OM la saison dernière, le latéral gauche suisse a vu sa situation se compliquer cet été. L’arrivée d’Emerson, puis la concurrence de Facundo Medina, ont bouleversé la hiérarchie sur le côté gauche de la défense phocéenne.

Poussé vers la sortie dans les derniers jours du mercato, l’ancien joueur des Young Boys de Berne avait notamment reçu une offre du Spartak Moscou. Une proposition qu’il a préféré décliner, déterminé à s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Non retenu dans la première liste pour la Ligue des champions, Garcia a pourtant vu la situation tourner à son avantage : la blessure de Medina lui a ouvert une nouvelle porte, l’OM l’ayant finalement réintégré dans le groupe européen.

« Ulisses, c’est quelqu’un qui ne lâche jamais rien »

Dans les colonnes de L’Équipe, son ancien coéquipier Pierre Nsamé a tenu à saluer la force mentale du défenseur. « Ulisses, c’est quelqu’un qui ne lâche jamais rien, qui ne se plaint pas, c’est un travailleur silencieux », a confié l’international camerounais, qui l’a côtoyé en Suisse.

Conscient de la spécificité du club marseillais, Nsamé croit fermement en la capacité de son ami à rebondir. « Il sait que l’OM est un très grand club, où il peut y avoir des rebondissements. Il faut toujours être prêt mentalement et physiquement », a-t-il ajouté, avant de conclure : « Ulisses a déjà retourné la situation une fois, alors pourquoi pas deux ? »

Avec cet état d’esprit, Ulisses Garcia envoie un message clair : il ne compte pas céder face à la concurrence. Dans un effectif où De Zerbi prône la méritocratie, le latéral suisse espère encore convaincre son entraîneur de lui redonner sa chance. À l’OM, les histoires de persévérance trouvent souvent un écho particulier. Garcia, lui, semble bien décidé à écrire la sienne.