Mercato : l’OM et le LOSC en concurrence pour ce international remarqué à la CDM 2026 !

L’OM et le LOSC suivent le gardien paraguayen Orlando Gill, actuellement sous contrat avec San Lorenzo. Le club lillois a déjà formulé une offre de 4 millions d’euros, refusée par la formation argentine. San Lorenzo réclamerait environ 8 M€ pour envisager son départ.

Orlando Gill, une piste suivie par l’OM

Le nom d’Orlando Gill prend de l’importance sur le marché des gardiens. Le portier paraguayen de 26 ans, qui évolue à San Lorenzo, a particulièrement attiré l’attention lors de la Coupe du monde 2026.

Selon les informations confirmées par FCMarseille, le LOSC est déjà passé à l’action avec une offre de 4 M€. Une proposition refusée par San Lorenzo, qui souhaiterait récupérer environ le double pour son gardien.

L’OM suit également le dossier, sans qu’une offre marseillaise ne soit pour l’instant annoncée. Gill apparaît donc comme une piste surveillée plutôt que comme un transfert imminent.

Un Mondial qui a fait grimper sa cote

Orlando Gill s’est notamment distingué lors de l’élimination de l’Allemagne en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Il avait repoussé les tirs de Kai Havertz et Nick Woltemade lors de la séance de tirs au but.

Le Paraguay a ensuite été éliminé par la France (0-1). Gill avait réalisé plusieurs interventions importantes, notamment face à Kylian Mbappé, avant de s’incliner sur un penalty transformé par l’attaquant français.

À 26 ans, le gardien dispose encore d’une marge de progression et reste sous contrat avec San Lorenzo jusqu’au 31 décembre 2027.

La Juventus également intéressée

L’OM et le LOSC ne seraient pas les seuls clubs à suivre Orlando Gill. La Juventus a également été annoncée sur la piste du Paraguayen et aurait pris des renseignements auprès de San Lorenzo.

Pour l’instant, aucune négociation avancée avec l’OM n’est connue. Une chose est certaine : après son Mondial 2026, Orlando Gill a vu sa cote progresser et pourrait coûter près de 8 M€, soit le double de la première offre du LOSC.