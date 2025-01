Mercato : L’OM fait la meilleure offre pour ce milieu de terrain ?

Si l’OM travaille activement sur le recrutement d’un attaquant pour remplacer Elye Wahi, le club n’a pas que ce dossier sous le coude. En plus des couloirs, le club olympien veut s’offrir un milieu de terrain.

L’Olympique de Marseille continue de travailler sur son mercato hivernal, notamment en raison du départ imminent d’Elye Wahi. Ce départ laisse un vide en attaque, et la direction olympienne, dirigée par Mehdi Benatia, a déjà pris les devants pour recruter un nouveau buteur. En ce sens, plusieurs pistes sont explorées, dont Mathys Tel du Bayern Munich et Marcus Rashford de Manchester United, mais aussi celle menant à Santiago Gimenez de Feyenoord.

Mais les efforts de l’OM ne se limitent pas à l’attaque. Le club se penche également sur le renforcement de son milieu de terrain, avec un intérêt marqué pour Reda Belahyane. Ce jeune joueur, actuellement sous contrat avec le Hellas Vérone, a vu son nom circuler parmi les cibles potentielles de l’OM. Mehdi Benatia, en tant que directeur du football, semble avoir pris une part active dans ce dossier et aurait déjà transmis une première offre à son compatriote.

L’OM a fait la meilleur offre pour Belahyane ?

Les informations de la presse italienne, notamment du Corriere dello Sport et du Corriere di Verona, indiquent que l’OM pourrait être en pole position pour recruter Reda Belahyane, en effet le club olympien aurait soumis la proposition la plus intéressante. Toutefois, le dossier n’est pas encore conclu, car le Milan AC et la Lazio Rome suivent également de près ce joueur et disposent des ressources nécessaires pour faire monter les enchères.

L’OM semble donc bien positionné, mais la concurrence reste forte. Il reste à savoir si le club marseillais parviendra à convaincre Belahyane de rejoindre la Canebière, ou si d’autres clubs mettront davantage de pression pour finaliser l’opération.