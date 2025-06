Mercato : l’OM fait monter les enchères pour Azzedine Ounahi !

L’histoire entre Azzedine Ounahi et l’Olympique de Marseille semble toucher à sa fin. Arrivé à l’hiver 2023 en provenance d’Angers après une Coupe du monde brillante avec le Maroc, le milieu de terrain n’a jamais réellement trouvé sa place sur la Canebière. Malgré un potentiel indéniable, il n’a pas su convaincre les différents entraîneurs qui se sont succédés, et n’entre pas non plus dans les plans de Roberto De Zerbi.

Prêté cette saison au Panathinaïkos, où il a pu enchaîner les matchs et retrouver du rythme, Ounahi reste un profil convoité sur le marché.

Selon les informations de La Provence, le club grec semblait proche de conclure un accord autour de 7 millions d’euros pour s’offrir le milieu marocain. Une somme jugée insuffisante par l’OM, qui réclame au moins 12 millions d’euros pour laisser partir l’international marocain.

A lire aussi : Mercato OM : Dodô, Aguerd, Mwanga, Boey, Greenwood… le bilan de la semaine !

A lire aussi : Mercato OM : Dodô, Aguerd, Mwanga, Boey, Greenwood… le bilan de la semaine !

Selon ESPN, Brighton aurait entamé des discussions avancées pour s’attacher ses services. Trois clubs espagnols se sont également positionnés : Alavés, Levante et surtout le Séville FC, qui suit le joueur de près. Si aucune offre n’a encore été formulée, les négociations devraient s’intensifier dans les semaines à venir.

Pour Marseille, une vente d’Ounahi permettrait de libérer de la masse salariale et de réinvestir dans d’autres secteurs. De son côté, le joueur a clairement affiché ses ambitions : “Je veux jouer régulièrement dans un championnat exigeant”, a-t-il confié à la presse grecque. Une priorité alors que se profile la CAN 2025.