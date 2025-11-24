Mercato : L’OM fixe le prix à 60 M€ pour ce joueur cadre ?

L’Olympique de Marseille se montre ferme sur le dossier Pierre‑Emile Højbjerg, alors que la Juventus Turin semble vouloir relancer sa piste. Selon la presse italienne, notamment TuttoJuve et Sport Mediaset, l’OM aurait fait savoir qu’il ne laisserait partir son milieu danois qu’à condition d’un chèque de 60 millions d’euros.

Cette valorisation élevée apparaît comme une stratégie délibérée : non seulement l’OM affirme son attachement à un joueur clé, mais il cherche aussi à dissuader les prétendants. En fixant un tarif « volontairement haut », le club phocéen montre qu’il n’est pas prêt à brader ses titulaires.

De Zerbi ne veut pas lâcher son cadre ?

Pour Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, Højbjerg est un élément indispensable. Le milieu danois assure de la stabilité dans le jeu, un rôle vital dans le système de l’Italien. Plusieurs médias rapportent que De Zerbi verrait d’un très mauvais œil un départ de son taulier.

De leur côté, les dirigeants marseillais ne cachent pas qu’ils considèrent Højbjerg comme intransférable à moins d’une offre jugée exceptionnelle. Le fait que son contrat s’étende jusqu’en 2028 renforce encore la position de force de l’OM.

À 30 ans, Højbjerg est un cadre mature, reconnu pour son leadership technique et sa constance. Selon Goal.com, la Juve apprécie particulièrement son expérience et son tempérament, jugés essentiels pour renforcer l’entrejeu turinois.

Hojbjerg visé par la Juventus

L’OM adopte une posture très ferme : en demandant 60 M€, le club ne prétend pas seulement monétiser un joueur, mais surtout préserver son projet sportif. Cette somme semble plus symbolique que réaliste — Transfermarkt évalue Højbjerg à environ 20 M€, selon certains médias.

L’actualité du mercato marseillais montre que l’OM n’a pas l’intention de se laisser déstabiliser par les rumeurs. Le dossier Højbjerg-Juve illustre bien cette posture : face à un intérêt concret, le club phocéen répond par la fermeté. Avec De Zerbi en soutien et un contrat long, Marseille semble prêt à résister à toute offre raisonnable. Si la Juve souhaite vraiment obtenir son joueur, elle devra soit payer très cher, soit trouver une solution alternative.