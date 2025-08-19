Mercato : L’OM ne bradera pas Rabiot ! Deux clubs intéressés !

L’Olympique de Marseille aurait tranché après l’incident qui a éclaté dans les vestiaires du Roazhon Park. Quatre jours après la défaite face à Rennes (1-0) et l’altercation qui a opposé Adrien Rabiot à Jonathan Rowe, le club phocéen aurait décidé de se séparer des deux joueurs. L’information révélée par RTL a été confirmée par RMC Sport ce mercredi 19 août.

Lundi, au lendemain de la sanction initiale, les deux joueurs avaient été écartés de l’entraînement collectif. Ils étaient également absents de la séance du mardi matin, sans que le club ne communique publiquement sur leur situation. En interne, les discussions auraient rapidement abouti : ni l’international français, ni l’ailier anglais ne rejoueront sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Selon RMC, les dirigeants de l’OM ont expliqué leur décision directement aux joueurs, avant de les orienter vers un travail individuel, loin du reste du groupe. Le message est clair : aucun comportement contraire aux valeurs du club ne sera toléré. Pour les responsables marseillais, il s’agit d’affirmer qu’aucun joueur n’est au-dessus de l’institution.

Rabiot et Rowe poussés dehors !

Arrivé l’été dernier, Adrien Rabiot s’était pourtant imposé comme une pièce maîtresse du dispositif de De Zerbi. Mais l’entraîneur italien a validé la décision de tourner la page. De son côté, Jonathan Rowe, déjà ciblé par Sunderland et Bologne, était pressenti pour un départ cet été. L’incident a accéléré le processus.

Milan et la Juve sur Rabiot !

Toutefois, le club phocéen ne compte pas céder ses deux éléments à bas prix. Comme le rapporte RMC, Rabiot ne sera pas bradé. Des clubs de premier plan, notamment la Juventus et le Milan AC, surveillent attentivement la situation. Concernant Rowe, l’OM espère également récupérer une indemnité significative.

Cette décision forte marque un tournant pour l’effectif marseillais. En écartant deux joueurs importants, l’OM envoie un signal : l’institution prime sur les individualités, même au prix de choix sportifs radicaux.