Mercato : L’OM officialise sa deuxiéme recrue hivernale !

L’Olympique de Marseille a officialisé ce jour la signature en prêt du jeune milieu offensif anglais Ethan Nwaneri, en provenance d’Arsenal, pour la seconde partie de la saison 2025-2026. Un renfort à fort potentiel pour l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi, dans un contexte sportif exigeant en Ligue 1.

Un profil précoce et déjà reconnu sur la scène anglaise

L’OM a confirmé l’arrivée d’Ethan Nwaneri, l’un des plus grands espoirs du football anglais, via un communiqué détaillant le parcours et les qualités du joueur. Né le 21 mars 2007 à Londres, le milieu offensif formé à Arsenal s’était fait connaître très tôt en devenant, en septembre 2022, le plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League à entrer en jeu, à seulement 15 ans et 181 jours.

𝙳𝙸𝙼𝙼𝙴𝙽𝚂𝙸𝚂 𝚃𝚆𝙾 – From 𝑵𝒐𝒓𝒕𝒉 London to 𝑺𝒐𝒖𝒕𝒉 of France 🔃🌦️ WelcOMe 𝑬𝒕𝒉𝒂𝒏 𝑵𝒘𝒂𝒏𝒆𝒓𝒊 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💙 pic.twitter.com/2FLUv2zOMG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 23, 2026



Issu du centre de formation de Hale End, Ethan Nwaneri a rapidement gravi les échelons au sein du club londonien. Surclassé à plusieurs reprises dans les catégories de jeunes, il s’est distingué par sa maturité technique et sa compréhension du jeu, évoluant régulièrement face à des adversaires plus âgés. Arsenal a accompagné son développement de manière progressive, entre compétitions de jeunes, entraînements avec l’équipe première et apparitions en coupes nationales.

Sur le plan international, le nouveau joueur de l’Olympique de Marseille est également un élément régulier des sélections anglaises de jeunes. Après s’être illustré avec les U16 et U17, il fait désormais partie du groupe Espoirs, incarnant cette génération de joueurs formés très tôt à un football offensif et exigeant.

Un renfort technique pour le projet de Roberto De Zerbi

Dans son communiqué, l’OM insiste sur le profil de Ethan Nwaneri, décrit comme un joueur créatif, capable d’évoluer en numéro 10 ou sur les ailes. Gaucher, à l’aise dans les petits espaces, il se distingue par sa conduite de balle, sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes balle au pied. Un registre technique qui correspond aux principes de jeu prônés par Roberto De Zerbi, entraîneur de l’Olympique de Marseille.

À 18 ans, le milieu offensif anglais s’inscrit dans une phase de construction, avec l’objectif d’accumuler du temps de jeu et de l’expérience au plus haut niveau. Ce prêt pour la seconde moitié de saison 2025-2026 doit lui permettre de poursuivre sa progression dans un championnat compétitif, tout en apportant une option supplémentaire à l’effectif marseillais.

L’OM enregistre ainsi une arrivée tournée vers l’avenir, sans effet d’annonce excessif, mais avec la volonté d’intégrer un joueur à fort potentiel dans un projet sportif structuré. Une officialisation qui s’inscrit pleinement dans l’actualité immédiate du club olympien, à l’heure où chaque renfort compte dans la gestion de la deuxième partie de saison.