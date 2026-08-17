Mercato : l’OM peur oublier cette option pour remplacer Greenwood !

La piste Ilan Kebbal semble sérieusement se refroidir pour l’Olympique de Marseille. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Marco Neppe, directeur sportif du Paris FC, a affiché une position très ferme concernant l’avenir du milieu offensif.

« Kebbal ne partira pas cet été »

Annoncé récemment dans le viseur de l’OM, Ilan Kebbal ne semble pas destiné à quitter le Paris FC au cours de ce mercato.

Interrogé par L’Équipe, Marco Neppe a clairement affirmé que le joueur, sous contrat avec le club parisien, n’avait manifesté aucune volonté de partir.

« Je peux dire que les choses sont très claires avec ces joueurs. Ils le savent, le club tient énormément à eux et ils n’ont jamais exprimé un quelconque désir de partir. Kebbal, Mbow et Camara ne partiront pas cet été. Nous avons, eux comme nous, la volonté de continuer à grandir et de passer les prochaines étapes ensemble. »

Le message est donc net concernant Kebbal, mais aussi Moustapha Mbow et Adama Camara, que le Paris FC considère comme des éléments importants de son projet.

Une porte quasiment fermée pour l’OM

Le club parisien estime par ailleurs avoir déjà largement avancé sur son mercato avec les arrivées de Lassine Sinayoko, Pablo Pagis, Patrick Zabi et Emmanuel Mbemba, ainsi que les transferts définitifs de Luca Koleosho et Diego Coppola.

À environ deux semaines de la clôture du marché, le Paris FC n’anticipe donc pas forcément de grands mouvements supplémentaires.

Marco Neppe laisse toutefois une petite marge jusqu’à la fermeture officielle du mercato :

« Rien n’est définitif avant la fin du mercato. Mais que ce soit clair : nous avons entièrement confiance dans ce groupe et on est focus sur le premier match à Troyes. »

Pour l’OM, qui avait été associé à Ilan Kebbal ces dernières semaines, la position du Paris FC complique donc fortement le dossier. À ce stade, le club parisien n’a aucune intention de céder son milieu offensif cet été.