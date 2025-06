Mercato : L’OM peut oublier ce talentueux défenseur italien !

L’Olympique de Marseille semble devoir tirer un trait sur la piste Giovanni Leoni, jeune défenseur prometteur de 18 ans, actuellement à Parme. Selon les informations de Caughtoffside, Tottenham s’apprêterait à formuler une première offre de 25 millions d’euros pour tenter de convaincre le club italien de lâcher sa pépite. Une offensive qui pourrait bien rebattre les cartes dans ce dossier très convoité.

L’OM, tout comme l’Inter Milan et l’AC Milan, suivait de près l’évolution du jeune défenseur central, considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de Serie A. Mais avec cette prise d’initiative des Spurs, et surtout leur capacité à proposer des conditions économiques bien plus favorables, le club phocéen semble nettement distancé. D’autant plus que Parme, qui a terminé 16e de Serie A, réclamerait pas moins de 35 millions d’euros pour son joueur, selon la même source.



« Tottenham pourrait rafler la mise avec une offre autour de 25 M€, mais Parme espère encore faire monter les enchères », rapporte Caughtoffside. Une stratégie qui risque d’écarter définitivement l’OM d’une course devenue très onéreuse.

À cette somme et face à une concurrence aussi relevée, Marseille devrait donc se tourner vers des pistes plus réalistes. Des profils comme Facundo Medina, Aymeric Laporte ou Nayef Aguerd sont désormais évoqués du côté du club phocéen, des joueurs plus expérimentés et potentiellement plus accessibles financièrement.

Outre Tottenham, Bournemouth et Wolverhampton seraient également à l’affût dans ce dossier, preuve que la cote de Giovanni Leoni ne cesse de grimper sur le marché. Pour l’OM, ce dossier illustre une nouvelle fois les difficultés à rivaliser avec les clubs de Premier League sur le plan économique, malgré sa qualification européenne.