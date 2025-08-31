Mercato : L’OM peut oublier ces deux gros transferts !

Le mercato de l’Olympique de Marseille connaît un nouveau tournant. Alors que le club phocéen avait coché deux noms importants dans sa short-list, ces dossiers viennent de se refermer. D’un côté, Joël Ordoñez ne quittera finalement pas le Club Bruges, et de l’autre, Edon Zhegrova est en route vers la Juventus. Deux coups durs pour l’OM, qui doit désormais se tourner définitivement vers d’autres renforts.

Ordoñez trop cher pour l’OM !

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, l’affaire est désormais close pour Joël Ordoñez. Le défenseur central de Bruges était une cible prioritaire pour renforcer la charnière marseillaise. Mais la direction du club belge a radicalement changé de position au fil des semaines. Alors qu’un départ semblait possible, Bruges a finalement durci ses exigences, allant jusqu’à réclamer 40 millions d’euros ces dernières heures.

Selon @sachatavolieri

C’est terminé définitivement pour Joël Ordoñez ❌ Brugge a changé ses demandes ces dernières semaines, n’a plus voulu vendre avant d’enfin réclamer jusqu’à… €40M ces dernières heures. L’OM va donc finaliser l’arrivée me de Lutsharel Geertruida ce… pic.twitter.com/u0Yox0fR6n — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2025



Face à cette surenchère jugée déraisonnable, l’OM a décidé d’abandonner cette piste. Le club va désormais finaliser l’arrivée de Lutsharel Geertruida. Une alternative solide qui devrait apporter une solution rapide à Roberto De Zerbi dans un secteur où l’équipe avait besoin de garanties.

Zhegrova proche de la Juventus…

Côté offensif, la piste Edon Zhegrova s’éteint également. Le talent kosovar du LOSC, courtisé par l’OM depuis plusieurs semaines, est sur le point de s’engager avec la Juventus. Selon Fabrizio Romano, « la Juventus a conclu un accord verbal avec Lille pour Edon Zhegrova et est également parvenue à un accord total avec le joueur sur les conditions personnelles. Zhegrova est autorisé à voyager dès que la Juve aura donné son feu vert ».

🚦🟢 feu vert pour #Zhegrova vers la Juve 😩 https://t.co/j28lSV2a4U — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 31, 2025



Le journaliste italien précise que la dernière étape avant la finalisation concerne l’officialisation de l’accord entre l’Atlético et le Barça pour Nico González, qui débloquera l’arrivée du joueur à Turin.

Pour l’OM, ces deux dossiers clos marquent la fin de pistes ambitieuses mais coûteuses. Le club phocéen mise désormais sur Geertruida, et continue d’explorer d’autres options pour renforcer son effectif avant la fin du mercato.