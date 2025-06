Mercato : L’OM prêt à battre son transfert record pour Igor Paixão ?

À l’approche du mercato estival, l’Olympique de Marseille explore plusieurs pistes pour renforcer son attaque. D’après les informations du média néerlandais 1908.nl, le club phocéen s’intéresse de près à Igor Paixão, ailier gauche de Feyenoord Rotterdam, pour pallier un éventuel départ de Luis Henrique, annoncé du côté de l’Inter Milan.

Âgé de 24 ans, Igor Paixão a été formé à Coritiba, au Brésil, avant de rejoindre les Pays-Bas en 2022. Il s’est rapidement imposé comme l’un des éléments clés de Feyenoord. Cette saison, il a inscrit 18 buts et délivré 14 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues.

Sa prestation lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre l’AC Milan, où il a inscrit l’unique but de la rencontre, a marqué les esprits. Le club néerlandais a ensuite validé sa qualification pour les quarts de finale au match retour à San Siro, confirmant la montée en puissance de son ailier brésilien.

Igor Paixão, un dossier complexe sur le plan financier

Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de Paixão est aujourd’hui estimée à 35 millions d’euros. Un montant élevé pour l’OM, qui ferait de lui l’un des transferts les plus chers de son histoire. Le club marseillais devra donc effectuer un gros effort financier s’il souhaite conclure cette opération.

Le président Pablo Longoria et le conseiller sportif Mehdi Benatia suivent le dossier de près. Leur objectif est clair : anticiper le départ annoncé de Luis Henrique et renforcer les ailes de l’équipe avec un profil créatif et décisif.

À ce stade, aucune offre n’a été transmise officiellement à Feyenoord. Le dossier Paixão dépendra notamment des ventes à venir du côté marseillais et de la capacité du club à investir massivement sur le marché des transferts.

🔹 Je suis pas un expert du joueur, mais Igor Paixão intrigue 👀 🇧🇷 Ailier gauche ultra-vif, dribbleur, percutant, avec un vrai sens du but ⚡ 🎯 16 buts + 14 passes cette saison avec Feyenoord, dans un jeu de possession exigeant 🔵 Profil qui colle à De Zerbi : volume,… pic.twitter.com/HcHWKtXu4R — GP013 (@Gp_013) May 31, 2025