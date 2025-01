Mercato : L’OM prêt à faire une offre pour ce jeune talent de Ligue 1 (estimé à 12M€)

Si l’OM a remplacé Elye Wahi par Amine Gouiri et qu’un défenseur central gauche est recherché, le milieu de terrain pourrait bouger. En effet, Ismaël Koné est annoncé partant et pourrait être remplacé par un jeune talent du Stade de Reims.

L’Olympique de Marseille explore activement des options pour renforcer son milieu de terrain. Parmi les jeunes talents qui attirent son attention, Amadou Koné, le milieu de terrain ivoirien du Stade de Reims, figure en bonne position. À seulement 19 ans, Koné est considéré comme l’une des promesses les plus excitantes du football français. Selon l’Equipe, « la direction sportive de l’OM réfléchit sérieusement à l’idée de faire une offre pour le recruter. »

Amadou Koné pour remplacer Ismaël Koné ?

Marseille aime beaucoup le profil d’Amadou Koné (Reims) dans sa recherche d’un milieu de terrain #Mercato https://t.co/ZLg6io3kCk — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 31, 2025



En parallèle, l’OM est également en pleine réflexion concernant l’avenir de Ismaël Koné (22 ans), son milieu international canadien. Ce dernier pourrait quitter le club cet hiver, avec des clubs d’Allemagne et d’Espagne intéressés par ses services. Cela pousse l’OM à chercher des renforts au milieu de terrain, et Amadou Koné pourrait être la solution. Koné a déjà montré de belles choses cette saison en Ligue 1, disputant 11 matchs, dont 5 comme titulaire. Son profil technique et sa capacité à se projeter vers l’avant séduisent la direction marseillaise, qui suit son évolution depuis plusieurs mois.

Reims veut 12M€ ?

Le Stade de Reims ne bradera pas son joueur. Le club champenois attend une offre avoisinant les 12 millions d’euros pour laisser partir son jeune talent, qui est sous contrat jusqu’en 2028. Cette somme pourrait être un obstacle pour l’OM, mais le club marseillais semble prêt à investir dans ce milieu prometteur, capable de s’imposer à moyen terme dans l’entrejeu de l’équipe.

Concurrence avec la Fiorentina pour Fagioli

Outre cette piste, l’OM reste également sur la piste Fagioli, le milieu italien de la Juventus. Toutefois, la priorité semble être donnée à des jeunes talents comme Amadou Koné, qui représentent à la fois une valeur ajoutée immédiate et un potentiel de revente à long terme.