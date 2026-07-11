Mercato : L’OM prêt à miser 12M€ sur cette révélation du Mondial ?

L’Olympique de Marseille poursuit ses recherches pour renforcer son secteur offensif. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants marseillais ont pris des renseignements auprès du Real Oviedo au sujet d’Haissem Hassan. Le club espagnol disposerait déjà d’une position claire sur un éventuel départ de son ailier.

L’OM se positionne sur Haissem Hassan

Le mercato de l’OM continue d’alimenter les pistes offensives. D’après Mundo Deportivo, les dirigeants olympiens se sont récemment rapprochés du Real Oviedo afin d’obtenir des informations sur la situation d’Haissem Hassan.

El Marsella ha hecho una oferta por Haissem Hassan donde el Real Oviedo se llevaría unos 6M de € limpios. El club la está estudiando, aunque no se precipitará en la decisión. pic.twitter.com/z2sSJHUzRt — Varo (@RO1926__) July 10, 2026



L’ailier de 23 ans, né à Bagnolet, évoluerait parmi les profils suivis par le club marseillais pour renforcer les couloirs offensifs. Selon le quotidien sportif espagnol, ces échanges portent sur les conditions d’un éventuel transfert durant ce mercato estival.

À ce stade, aucun accord n’est évoqué et l’intérêt de l’OM se limite aux renseignements pris auprès du club espagnol, toujours selon Mundo Deportivo.

Une clause libératoire estimée à 12 millions d’euros

Le média espagnol précise que la clause libératoire d’Haissem Hassan est fixée à 12 millions d’euros. Un montant qui constituerait la base des discussions si un club souhaitait recruter l’ancien joueur formé en France.

Toujours selon Mundo Deportivo, le Real Oviedo devrait reverser 40 % de cette somme à Villarreal, son précédent club, en cas de transfert. Le joueur s’est fait remarqué lors de la Coupe du Monde 2026 avec l’Egypte, notamment lors du match face à l’Argentine.

Le quotidien espagnol ajoute que l’OM ne serait pas seul sur ce dossier. Des formations anglaises ainsi que des clubs saoudiens suivraient également la situation du joueur.

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Un profil qui connaît bien le football français

Né en région parisienne, Haissem Hassan a effectué une partie de sa formation au Paris FC avant de rejoindre Châteauroux. C’est ensuite Villarreal qui l’avait recruté avant son passage au Real Oviedo.

Selon Mundo Deportivo, cette connaissance du football français pourrait constituer un élément favorable pour l’OM dans ce dossier. Pour autant, aucune négociation avancée ni offre officielle n’ont été rapportées à ce stade.

Le dossier reste donc au stade de l’intérêt. Si l’OM décide d’aller plus loin, le club marseillais devra composer avec la concurrence d’autres prétendants et avec les conditions fixées par le Real Oviedo, selon les informations de Mundo Deportivo.