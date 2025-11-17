Mercato : l’OM prêt à relancer cet attaquant (libre en juin) ?

Amine Gouiri, opéré de l’épaule, poursuit actuellement sa rééducation au Qatar. L’attaquant de l’OM, touché physiquement, devrait manquer encore plusieurs mois de compétition, laissant un vide important dans le secteur offensif de l’équipe. Face à cette situation, les dirigeants marseillais envisageraient de recruter un renfort pour compenser cette absence.

Selon les informations de TransferFeed, Medhi Benatia aurait relancé l’intérêt de l’OM pour Ayoub El Kaabi. L’attaquant marocain, déjà lié au club phocéen lors du dernier mercato estival, pourrait constituer une solution rapide et efficace pour renforcer le secteur offensif. Actuellement sous contrat avec l’Olympiakos, El Kaabi est en fin de contrat en juin prochain, ce qui pourrait faciliter un transfert dès cet hiver si les deux clubs parviennent à un accord.

Ayoub El Kaabi, buteur de 32 ans

L’international marocain, fort de 60 sélections et 29 buts, connaît une belle forme depuis le début de saison. En 15 apparitions toutes compétitions confondues, le natif de Casablanca a inscrit 9 buts, montrant une régularité qui pourrait séduire l’OM dans sa quête d’efficacité offensive. Sa valeur, estimée à 5 millions d’euros par Transfermarkt, représente un investissement accessible pour un club qui souhaite rapidement compenser l’absence de Gouiri.



Pour l’OM, cette opération pourrait s’inscrire dans une stratégie de court terme pour ne pas pénaliser l’équipe dans la course aux places européennes. Avec un Gouiri encore indisponible, l’arrivée d’un profil comme celui d’El Kaabi offrirait à De Zerbi une solution offensive déjà rôdée à la compétition.

Le club phocéen pourrait donc accélérer les discussions dans les semaines à venir afin de sécuriser un renfort offensif capable d’apporter un impact immédiat sur le terrain. Le mercato hivernal devient ainsi un enjeu stratégique pour l’OM, entre besoins sportifs et contraintes financières.